南韓女團BLACKPINK過去曾為三星擔任手機代言人，但隨著合約到期成員們也各自換上慣用的手機，日前成員Jisoo於最新貼文中，以iPhone 13 Pro鏡前自拍，並於貼文寫下「哇 終於換了」、「new phone cute casse」等內容，卻被韓網指責「韓國人不用國貨就是不愛國」、「沒義氣」、「雖然用什麼手機是人身自由，但這種貼文看得很刺眼」等言論，韓網也陸續翻出Jennie、Rosé 轉用iPhone的照片怒轟「賣國賊」，但許多海外粉絲不但譴責韓網的過激言論，還把重點放在三人同款的手機殼，於留言跪求同款。

BLACKPINK Jennie之前的自拍照也被翻出。（翻攝自其IG）

過去BLACKPINK為三星（SAMSUNG）擔任Galaxy A80手機代言人，在各地也曾造成搶購潮，而身為代言人的Jennie，經常於演唱會與粉絲互動玩自拍的她，曾於某次演出時看到對方拿的是iPhone 婉拒的事件，也讓她被冠上「超敬業代言人」的封號，但隨著2020年8月合約結束，各成員各自也投身蘋果手機，近期成員Jisoo曬出換機自拍卻意外惹議，被韓國激進網友罵爆怒轟，對此海外粉絲湧入成員社群平台附上貼心留言，希望成員不要因此心情不好，也有部分網友於貼文下討論成員們同款手機殼，意外成為新話題。

BLACKPINK Rosé之前的自拍照也被翻出。（翻攝自其IG）

BLACKPINK Jennie之前的自拍照也被翻出。（翻攝自其IG）

Thast’s a point curly手機殼，1萬8000元韓幣，約台幣425元。（翻攝自Thast’s a point 官方IG）

BLACKPINK Rosé之前的自拍照也被翻出。（翻攝自其IG）

成員們各自擁有獨特時尚品味的BLACKPINK，其時尚穿搭、配件自然也易成為話題，本次於韓網的「換機風暴」則意外讓手機殼被敲碗，其實仔細觀察他們貼文成員三人各自皆擁有多個手機殼，其中Rosé近期 經常使用的「Wildflower」，是歐美明星Bella Hadid、Dua Lipa等人的最愛，而Jennie也有同牌手機殼，另外他也經常曬出「Thast’s a point」、「Castify」的手機殼，本次Jisoo曬出貼文出現的則是「Castify」手機殼。