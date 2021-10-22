韓寧（左）分享與《蝴蝶》西班牙導演文二北投的合作經過。（雄影提供）

楊閔（右）、李想透露拍攝《永別》的甘苦談。（雄影提供）

金鐘視帝姚淳耀22日帶著新片《恐怖娃娃機》出席高雄電影節放映，同場出席的還有《永別》的楊閔及李想、《蝴蝶》韓寧等人。3組短片劇組分享拍攝幕後。其中姚淳耀為了呈現2分鐘左右的結尾重頭戲，他挑戰生理極限，吊威牙（鋼絲）近7小時拍攝，真實上演「垂死掙扎」的模樣。

姚淳耀表示，吊鋼絲之外，加上眼睛做了特效化妝，幾乎看不到，「整個人眼被矇著，吊在半空中，很像是失重的狀態，越拍越沒方向感，很暈又想吐」，拍到後面他手腳開始顫抖，用虛弱的口氣向導演李恒杰說：「可以拍最後一顆（鏡頭）嗎？」導演坦言相當擔心，「其實叫我去演我也不願意，當下我怕他真的不行了。」

先前主演電視劇《返校》的女星韓寧，與西班牙導演文二北投合作《蝴蝶》，文二北投形容韓寧「好萊塢等級的未來之星」，對她讚譽有加。韓寧在片中與余佩真飾演一對女同志情侶，被問演情慾戲的過程，她害羞分享與男演員的親密戲相比，和余佩真的演出非常舒服，「與她演出能很快進入狀況，讓我不需任何防備」。

楊閔、李想拍攝《永別》時，同樣為戲賣命，在破舊的廢墟小木屋進行，拍一拍工作人員還會踩空掉到地下室，讓楊閔餘悸猶存。李想則毫無設限地嘗試身體可能性，咬著生的大豬舌扮恐怖女鬼外，還硬著頭皮將鼻子塞蚯蚓，「整隻蚯蚓像是黑色鼻涕掛在臉上」，讓她難以忘懷，更坦言拍完該片後心裡留下陰影，知道下部作品要設立明確界線。