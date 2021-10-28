林嘉欣今越洋分享去年回台拍攝《美國女孩》的幕後趣事。（傳影提供）

導演阮鳳儀拍攝《美國女孩》與林嘉欣、方郁婷合作。（傳影提供）

林嘉欣以《美國女孩》3度提名金馬影后，她去年疫情期間飛回台灣2個多月拍攝該片，如今電影將問世，她28日透過越洋視訊透露接演經過，也表示當時因疫情緊張不安，讓她感觸良多，「整個人的狀態很脆弱、很不一樣，我那時候每天都提醒自己，或許這是最後的演出，或許是最後一部電影，我覺得抱持這樣的心情，所以每場戲都很珍惜。」

林嘉欣在片中扮演2個女兒的媽媽，同時又與癌症病魔搏鬥，詮釋到位獲好評。她在現實中也與導演老公袁劍偉育有2女，她解釋這次的演出可說是靠本能進入狀況，都是來自生活中的經驗。導演阮鳳儀今在現場也透露一場動人的母女掏耳朵戲碼，就是觀察到林嘉欣與自己女兒的互動才加戲，此言一出讓林嘉欣又驚又喜，立刻隔空告白「好愛妳哦！」

片中演她女兒的方郁婷和林品彤都是年紀輕輕的素人演員，且是第1次演戲，讓林嘉欣憶起自己的電影初體驗是在2001年的《男人四十》，由於當時與導演許鞍華和對手演員張學友互動良好，美好印象仍難忘懷，因此她也想留給2個小演員一樣棒的經歷。

在拍攝前，林嘉欣毫無架子地與「女兒們」長時間相處，除了聊天、分食便當，也會煮早餐給她們吃、一起去打球，私下都被她們叫「媽媽」，林嘉欣說：「很感謝劇組給我們充足的時間認識，到了鏡頭前有家人的默契，這是沒辦法騙的。」

林嘉欣和演大女兒的方郁婷皆入選本屆金馬準影后，可惜她無緣回台參加頒獎典禮，她表示在加拿大的母親近來身體不適，加上母女倆因疫情關係2年多不見，「所以在金馬那一段時間，已經先訂好機票要回去陪她」，最後也俏皮和影迷說：「我們隔空見！」《美國女孩》將於12月3日全台上映。