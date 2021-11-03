工業電腦廠事欣科（4916）博弈、Kiosk一線客戶需求明顯復甦，訂單能見度已達明年，扮演最強成長動能。另低軌衛星產品出貨規模也將優於今年，法人看好，在缺料情況逐步改善之下，公司營收將從第4季起逐步向上，2022全年估雙位數成長。 事欣科3日召開法說，公司表示，受惠全球疫情趨緩，一線客戶拉貨力道轉強，以在手訂單來看，博弈最大客戶積極下單、Kiosk供貨給全球前三大速食業者，博弈、Kiosk將是未來一、兩年挹注營收成長的雙引擎，缺料狀況也從今年第4季見到好轉跡象，對明年營運抱持樂觀看法。

針對低軌道衛星部分，事欣科去年第4季已取得認證，今年板卡產品陸續出貨，主要應用在衛星上，，且隨著客戶需求成長，公司將協助生產周邊準系統，目前產品正送認證中，預計明年出貨規模更勝今年，營收貢獻度放大。

事欣科指出，雖然去年受疫情爆發影響，導致客戶拉貨動能遞延，但公司藉此機會加強員工訓練及進行設備投資，包括墨西哥新廠新增一條SMT產線，北美子公司導入CNC機台及檢測設備等，藉由生產據點製程優化，進一步提升良率，可望反應在未來營運績效。