南部某知名大學醫學中心爆出醫學系大二學生幫醫師代開刀，病患醒來後得知胸腔傷口是由大二學生所縫上驚恐萬分；爆料內容曝光後，疑似被爆料者竟現身留言「我實力就是一切」，還說有學長姊想打壓，他則說「沒本事就閉嘴」，引發外界譁然；據悉校方已承認確有大二生代刀一事，此外該學生還爆出曾偷拍學姊。

南部某知名大學的1名大學生在Dcard上發文表示，日前到該校的醫學中心「非常放心地」動手術，但術後醒來發現身旁的醫師相當年輕，一問之下得知，為他術後縫針的是名連國考都沒有考過大二學生，「各位會怎麼想呢？是會覺得這裡的學生非常強，還是會再也不敢來這邊呢？」

該篇爆料文章在Dcard上引發廣大討論，另名該校的學生在留言處說「我實力就是一切，今天有學長姊不滿意，要用rules來打壓，有本事你給我看看你的實力，把我放倒，沒本事就閉嘴」，疑似就是遭爆料的學生本人，隨即引發網友炸鍋，「開戰啦，幫你截圖備份好了」、「要不要先把生化免疫組織大解病理藥理都修過，國考也pass再出來說大話啊」、「錯了還理直氣壯」。

據悉，該間大學已承認確有大二學生代為開刀一事，手術為胸腔科縫合手術，校方說尊重主治醫師與團隊決定，該醫院是教學醫院，成員本來就會有醫學生；事後遭爆料的大二生也在Dcard發出道歉文，他說當下是在老師監督下做傷口縫合與扶內視鏡，並對於引起軒然大波致歉；不過該學生還被爆出曾偷拍學姊、涉嫌性騷擾，他在道歉文章中再次致歉，目前該案已進入司法與性平調查。