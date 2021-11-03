蔡依林（Jolin）聯手全球百大DJ Steve Aoki及美國流行歌手MAX合作，推出新單曲〈都沒差(Equal In The Darkness)〉中英文雙語版，日前透過雲端跨海拍攝MV。Jolin精心身穿背心、柔美羽毛裙，及深V高衩連身衣點綴浪漫粉紅紗，秀出美胸、白皙修長腿，相當吸睛。

Jolin當天裝扮帥氣又性感，讓原本要趕飛機的導演拍到欲罷不能，全力補捉Jolin的姿態，直到再不走會上不了飛機的最後一刻才喊卡。因為疫情影響，Jolin、Steve Aoki和MAX在錄製單曲的過程以跨時區方式完成，連MV拍攝也是如此，分別在洛杉磯和台北進行，導演透過雲端視訊在洛杉磯遙控Jolin拍攝，再透過後製讓Jolin能與Steve Aoki和MAX合體，十分用心。

Jolin在MV中，被安排很多戲份是需要配合後製的特效，因此她必須挑戰一個人對著綠幕表演，她笑說有時連眼神該看哪裡，都不是非常確定，要一再調整，「好難！真的很佩服可以對著綠幕演獨角戲的演員。」

近年來疫情攪局，讓向來工作滿檔的Jolin，多出了體驗生活的時間，不只愛上打掃，也喜歡投入閱讀的世界，近期欣賞了許多世界文學作品，尤其是悲劇的故事格外打動她，她直言看到許多故事後，「讓我覺得從中獲得珍貴的寶石，不會感到被世界遺忘，是我最近很有趣的發現」，至於粉絲最期待的新專輯，她表示，目前還在體驗生活帶來的靈感，有所體悟時會先寫下來，等時候到了再整合，敬請期待。

蔡依林日前拍攝新歌MV，身穿深V高叉連身衣，十分吸睛。（Liquid State提供）