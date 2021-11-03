南韓大勢女子天團TWICE即將於11月12日發行第三張正規專輯《Formula of Love: O+T=<3》，官方推特帳號這兩日也陸續公開多張專輯形象照。其中，子瑜火辣的穿搭再次吸引粉絲們的目光。

TWICE的官方推特帳號，在前兩日已率先公開一組形象照，照片中成員們穿上貼身的白襯衫與OL窄裙，化身愛情實驗室裡的性感研究員；今（3）天，她們又再度公開另一組造型的個人形象照，只見9名成員紛紛換上以黑、白、紅三色為主的中空火辣造型，大秀凹凸有致的好身材。

身為「忙內」的子瑜，則是穿上黑色的網狀上衣，搭配黑色短裙及透膚絲襪坐在椅子上擺出性感的姿勢；而上衣鏤空透視的性感設計，經過強光一照，使內搭的白色BRATOP與一雙白皙長腿一覽無疑，撩得粉絲忍不住留言：「子瑜太絕了，漁網請補我」、「子瑜好美」、「被子瑜撩到，娜璉也電慘我」、「啊~~都是美女」、「這套造型真是辣死人」、「每一個都美到不行」、「這次造型很可以」，引發網友熱烈討論。

事實上，TWICE近期可說是火力全開、行程忙檔，她們才剛在10月份發行英文單曲《The Feels》，便緊接著在12日發行第三張正規專輯，12月還將推出第9首日文單曲《Doughnut》，這幾個月都能看到滿滿的TWICE，讓粉絲直呼「太幸福」。