【互動直播室】麻煩大了？蘇貞昌遭列台獨黑名單 吳子嘉曝綠選舉資金恐被斷光｜2021.11.09

國台辦5日點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮為台獨頑固分子，懲戒他們及家屬禁入陸港澳，以及禁止關聯企業牟利。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，這名單對蘇貞昌影響很大，選舉資金恐被斷光。

吳子嘉今（9日）《中時新聞網》記者採訪時表示，大陸的這份制裁名單，對蘇貞昌的影響比較大，吳指出，大家可看游錫堃對其變成制裁名單的回應是，「沒有想再參選，以後請不必費心」。

為何游錫堃會這樣答覆？吳指出，這件事最主要的癥結點只有一項：因為大陸並沒有能力制裁台灣政府官員，但是有能力去制裁民進黨的金主，也就是提供資金給綠營各派系的台商，或是在大陸牟利的台灣生意人，也就是說金主的影響比較大，其他影響非常有限。

吳子嘉直言，蘇貞昌的蘇系也會受到影響，如蘇貞昌的女兒蘇巧慧就很有可能因為蘇貞昌的關係受到波及，因為有和大陸合作的企業就會因國台辦的禁令而望之卻步，不敢捐錢；吳稱，據財經界人士算法，上市櫃公司在大陸有轉投資的約有1000多家，也都是有名的企業，因此這些公司應該不敢再捐錢給大陸所設定的名單上的綠營候選人。

吳認為，金主部份的延伸會無限延伸，因為這是大陸政府有能力控制的部份，至於制裁者名單應該就告一段落。