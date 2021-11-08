國民黨主席朱立倫指蔡總統與前交通部長林佳龍合體，為爭取立委補選的林靜儀站台，總統府發言人張惇涵今天表示，這是不折不扣的謊言，總統在場時，林靜儀根本不在現場，在場的許多媒體也可證明。「總統府真的很忙，一大早就要忙著澄清朱主席的謊言」。

張惇涵表示，今天上午，蔡總統赴台中出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」，參加論壇的多是中台灣著名且重要的產業代表，也有投入「口罩國家隊」的防疫英雄。隨後，總統前往中興大學，出席「臺灣國立大學系統啟動典禮」，現場則是有11所國立大學代表在場。

他說，這兩個行程，一個是產業界討論智慧製造、交通科技與數位醫療的產業論壇，一個則是整合國立大學資源的重要高教政策；這兩個行程都是公務，沒有選舉站台。

張惇涵表示，從朱主席上任以來，已經多次說謊、散布假訊息。從自己否認說過美豬是毒豬、移花接木蔡總統說的話，到今天造謠蔡總統為林靜儀站台。張惇涵呼籲朱主席，發言應該要基於事實，發言前也應該搞清楚事實。而跟不依據事實說話的人，沒有辯論的意義。