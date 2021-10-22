悠關民眾健康的「菸害防制法」修正草案，行政院遲遲未送進立法院，臉書社團「爆料公社」發起「史上最嚴格菸害防制法」票選活動，引起鄉民熱烈討論，短短2個月有1萬6867票支持通過立法，留言人數超過5300則，票選活動至25日結束，法案是否在立法院本會期送審，民眾都在看。

爆料公社PO文指出，14年前，當時扁政府的行政院長蘇貞昌用「衝衝衝」的態度為保護國民健康，硬是通過國民黨不敢通過的『菸害防制法』；14年過去了，同樣是菸害防制法，但這次是執政黨自己人（衛福部）提出的『史上最嚴菸害防制法』，這次修法嚴重打擊紙菸商利益，很大程度保護未成年，但法案送到行政院後卻遭到現任院長蘇貞昌用「拖拖拖」的態度讓法案被卡關。

8月17日，爆料公社管理員范果旺宣稱要談重要民生法案投票，來玩『史上最嚴格菸害防制法』票選活動，目前法案早就送到行政院，但送進後就觸礁、停擺、卡關、冰起來，不知道是護航紙菸商？還是利益擺不平？14年前有兩個人推動『菸害防制法』，一位是當時行政院長蘇貞昌、另一位是當時行政院副院長蔡英文，當時這法案獲得各種鼓掌。

票選PO文指出，菸商歷經14年痛苦難熬財路被截斷後怒從心頭起、惡向膽邊生，跟各類政治人物大搞特搞人與人間的連結，祈求上官千萬別通過『史上最嚴厲菸害防制法』。當有記者向在野黨某些立法官員提問：請問你對『史上最嚴厲菸害防制法』支持嗎？問題總換來白眼，當現實牴觸利益就閉口不談也不支持。

爆料公社管理員認為，『史上最嚴格菸害防制法』如果被擱置不理，這些菸商形同受法律跟官員們保護，腰桿相當硬，一旦通過『史上最嚴格菸害防制法』得利的是民眾，受傷最重的是菸商，所以希望大家投票表達聲音，是否支持『史上最嚴格菸害防制法』在行政院迅速通過，並送到立法院三讀。

這項票選活動在臉書社團引起熱議，有人留言希望蘇院長再勇敢一次，加速通過『史上最嚴菸害防制法』，讓大家看看蘇院長的褲子不是誰都能穿，也證明蘇院長沒跟紙菸商掛勾。

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