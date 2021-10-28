吸菸對健康的危害不容小覷，尤其近年來市面上充斥著添加花香、果香、薄荷味等口味的「加味菸」，在女性族群蔚為風潮。國人心血管死亡率居高不下，醫師警告「吸菸就如同火上加油」，而且菸害對女性的危害比男性更甚，每天至少吸1包菸的女性，發生心肌梗塞的風險是未吸菸者的6倍。

根據國健署109年調查，18歲以上女性使用加味菸的比率從107年的33.6％上升至109年的41.7％。亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯表示，過去經常認為台灣女性不太抽菸，但近年來男性吸菸比率持續下降，女性卻未見改善，尤其以加味菸的成長更顯著，因為加了香料而讓人不覺得有菸味，甚至誤以為不會傷害健康。

吳彥雯指出，心血管死亡率在國內居高不下，而吸菸更是加速發生動脈粥狀硬化，「一旦發生這樣的憾事，經常都沒有回頭路」。她強調，吸菸只有0和1的差別，只要有抽就會增加心肌梗塞風險，但反過來說，一旦成功戒菸，心血管風險也會快速降低，1年就能減少2分之1。

研究顯示，每天至少吸20根香菸的成年女性，心肌梗塞發生率是未吸菸者的6倍，而男性則是3倍，顯示女性吸菸的危害比男性更甚。吳彥雯也指出，吸菸會增加乳癌、子宮頸癌風險，由於菸害在女性生殖系統會逐漸累積，可能導致更年期提早1到4年報到。

為了解女性使用菸品的情況，國健署於今年5月舉行焦點團體座談，邀請8位女性參與，年齡介於18到50歲，其中2位已戒菸、6位仍有吸菸習慣。世新大學公共關係暨廣告學系教授許安琪分析訪談結果指出，8位女性分別在不同求學階段首次接觸菸品，起初可能因為好奇或同儕因素，後來逐漸成為紓壓、排解情緒的管道。

吸菸的次文化也不可忽視。許安琪分享，有受訪者認為「飯後吸菸有助於排便」，也有不少癮君子講求「對點菸」（互相幫忙點菸）、「幸運菸」（菸盒最後一根菸要留給自己），其是一種「儀式感」的展現，這樣的群體文化壓力也可能造成戒菸不易。

我國《菸害防制法》已14年未修訂，衛福部去年10月將修正草案提交行政院審議，但至今仍未有進展。國健署副署長魏璽倫表示，菸害防制法修正案正在如火如荼討論中，目前依相關程序已送至行政院，其中「加味菸品」是明確列在禁止之列，菸品不得使用花香、果香、巧克力、薄荷口味或其他經主管機關禁止使用之添加物。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363