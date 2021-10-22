「偶像劇霸總專業戶」張立昂去年和宋芸樺主演的話題偶像劇《浪漫輸給你》，細膩詮釋不同性格的高富帥執行長，不僅熱播時蟬聯多周同時段收視冠軍，張立昂也憑此劇順利圈粉日、韓、泰、星馬等影迷，他日前在「首爾國際電視節」榮獲亞洲之星獎，受國際獎項肯定，同時應證戲劇表演實力。

張立昂雖然因疫情無法到韓國領獎，收到獎座後還是開心直呼：「是意外大驚喜。」提及一聽到獲獎消息時的心情，張立昂笑說一度不敢相信，還和經紀人再三確認，他這次以「雲端」現身首爾國際電視節現場，透過影片感謝《浪漫輸給你》劇組團隊及粉絲：「將近7年的時間要一直支持一個人很不容易，這路上有你們讓我覺得很驕傲。」

沒能走上首爾國際電視節的紅毯，張立昂靠幻想填補遺憾，笑說：「如果能和飾演文森佐的宋仲基一起走星光大道就達成人生成就了。」原先他以為此行能成為「疫情後的第一飛」，迅速在腦海列出到首爾後要做的清單，除了想感受久違的異國街道，也要去追韓劇的拍攝場景，還要不顧一切開啟吃貨模式，包括部隊鍋、韓式炸雞、炒年糕全都想狂嗑一番。