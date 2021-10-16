金素妍在韓劇《上流社會》詮釋反派角色，讓人氣得牙癢癢的。（中視提供）

金素妍（右）在劇中打巴掌來真的。（中視提供）

金素妍在《上流社會》裡飾演女高音，但她戲外對自己的歌喉沒自信。（中視提供）

李智雅、金素妍、柳真等韓星演出的韓劇《Penthouse上流社會》一連製播3季，因劇情灑狗血，在韓國播出有著高收視更廣受討論。該劇從明(17日)起，也將在每周日晚10點於中視頻道播出。金素妍在這部戲裡，飾演壞心貴婦「千瑞珍」，她受訪時透露拍攝每1集、每1個鏡頭都十分沉重，「我懷疑自己能否演好，千瑞珍易怒，而且哭戲也很多，所以我在拿捏情感狀態上費了很多心思。」

金素妍在戲中是著名的女高音，不時會失控激動吼叫或高八度尖叫，是一個需過度使用喉嚨的角色，不禁讓網友擔心她會喉嚨痛，金素妍對此回應：「謝天謝地，我的聲帶很健康。」她還其實對唱歌沒太大自信，製作團隊得知後，第1季便沒安排她唱歌的橋段，但當第2季時，一場她為了紀念出道20周年的特別演出，必須大展歌喉，到劇本當下她都覺得有些驚訝。

她這次扮演的「千瑞珍」，跋扈起來還會呼人巴掌，這對她是很大的挑戰，因為她不想用肥皂劇的假打方式，所以都來真的，其中慘遭她「毒手」的就是飾演她老公的尹鐘焄，被打完後，他吐露真實心聲：「確實有點疼」。

金素妍憑著經典韓劇《愛上女主播》中的惡女一角暴紅後，睽違20年在《上流社會》再扮惡女，成功吸睛。她形容拍這部戲時「玩得很開心」，光是閱讀劇本時，就感到很神奇、很刺激，而有些場景雖然是在使壞，但她加入一些詼諧的味道，連導演都誇獎她讓演出更為有趣。

而《上流社會》從2020年開播後，該劇也獲獎無數，光是在韓國SBS演技大獎，演員李智雅、金素妍、柳真、嚴基俊、奉太奎、尹鐘焄、申恩慶、朴殷碩、金賢秀等通通有獎，而金素妍也憑藉這部戲榮獲第57屆百想藝術大賞電視部門最佳女演員，由此可見該劇是一部高抱獎率的電視劇。