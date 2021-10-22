無黨籍立委高金素梅指出，外交部提計畫要文化部與原民會辦理「台灣斯卡羅王國與美國簽署南岬條約與親善和平條約備忘錄153年紀念活動」。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

蔡政府早預謀？高金素梅揭外交部「斯卡羅」史觀計畫 悲憤怒吼：原民史如遭踐踏強暴！

《公視》戲劇〈斯卡羅〉播出後爭議不斷。無黨籍立委高金素梅指出，外交部提計畫要文化部與原民會辦理「台灣斯卡羅王國與美國簽署南岬條約與親善和平條約備忘錄153年紀念活動」，這不僅是塗黑原住民族歷史，亦是踩著原住民族血跡的紀念活動。高金質詢時，更激動飆罵文化部部長李永得：「您是客家人，如果有人把客家的歷史，然後是你們悲慘的歷史、痛苦的歷史，做成一個提案，然後來踐踏你們、強暴你們、強姦你們，會是什麼感覺？」

高金素梅20日質詢李永得時指出，文化部與原民會專案平台的成果報告中，有一項「台灣斯卡羅王國與美國簽署南岬條約與親善和平條約備忘錄153年紀念活動計畫」，該計畫是今年4月由外交部提出，6月底原民會也針對此計畫召開了一次專家會議，而在專家會議2個月後，文化部補助將近2億的《公視》戲劇〈斯卡羅〉就在8月份開播，然此戲開播後引起許多歷史文化人的關切。

高金素梅強調，李永得對〈斯卡羅〉一劇的回應是「這個電視劇，它是提出一種歷史解釋」，但從外交部4月就已提出的計畫來看，這不僅只是一個政府花了2億想提出的歷史解釋而已，它還是官方早就計畫想要紀念的歷史解釋，這也印證了她當初的質疑，「政府其實早就預謀，想要借著這部電視劇打造官方史觀」；高金質疑，外交部在推動這個紀念所謂的「南岬盟約」的親善和平活動的時候，難道不知道幾年後所發生的血流成河的屠殺嗎？

高金素梅回顧〈斯卡羅〉一劇主角美國人李仙得與日本間的勾結，引發牡丹社事件導致原住民慘遭「殺光、燒光、搶光」屠殺，邊說語氣愈激動甚至哽咽，強調原民會前年還舉辦了「台灣原住民族十大歷史事件書籍」活動，牡丹社事件便在其中，她痛批文化部在推動原住民文化發展政策相關業務時，竟看不到原民會近年的歷史研究成果，也看不到原住民這幾年的痛苦，而同意蠻橫又沒有歷史因素與根據的外交部，提案將「台灣斯卡羅王國與美國簽署南岬條約與親善和平條約備忘錄153年紀念活動」納入。

不僅如此，高金素梅現場拿出《日本治理台灣的計策——理蕃》一書送給李永得，要求李回去好好看，並質問原民會教文會處長楊正斌是否看過此書，高隨即激動甩書大吼：「既然你看過這本書，你們怎麼容許外交部在我們文化平台上，提出這麼樣無理、莫名其妙的提案？為什麼？」語畢，高金拿下眼鏡哽咽要求李與楊當場回答。李不斷喃喃念著「好，謝謝高金委員，這個……這個……這個……呃……」高金則又激動的對著李痛罵：「部長，您是客家人，如果有人把客家的歷史，然後是你們悲慘的歷史、痛苦的歷史，做成一個提案，然後來踐踏你們、強暴你們、強姦你們，會是什麼感覺？」

無黨籍立委高金素梅現場拿出《日本治理台灣的計策——理蕃》一書送給文化部部長李永得，要求李回去好好看。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅現場拿出《日本治理台灣的計策——理蕃》一書送給文化部部長李永得，要求李回去好好看，講到激動處更當場甩書大吼並語帶哽咽。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

李永得則反擊，客家也有很多悲慘歷史，過去也曾受原住民的統治。此話一出讓高金素梅更氣憤，大罵她現在談的是外交部，她要告訴李的是，日本殖民台灣殺的不只是原住民，也殺了非常多漢人。李回應，要高金別把所有事都變成一個很大的陰謀，〈斯卡羅〉這齣戲單純就只是有個導演對此題材有興趣；高金則再度反嗆，她現在沒在講這齣戲，在談的是蔡政府的政治思考政治轉譯，若只是一個所謂民間拍攝的話，又怎會有文化部、原民會、外交部那麼多政治人物參與其中？李表示：「妳就把它編織成一個偉大的陰謀……沒有這回事！」高金則強調，她今天不是來辯論或吵架，她是來向李告知證據，因為外交部確實提出了計畫。