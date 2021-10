女孩們在年紀大到可以端起食堂的托盤前,就在擔心發胖——對體重感到焦慮,在學齡前就可能浮現。百分之四十到六十的小學女生會監測自己的體重。到青春期時,多達一半的女孩都做過「極端」的節食,包括禁食、嘔吐,以及使用瀉藥和減肥藥——坐在你汽車後座上的兩個女孩之中就有一個是如此。

林迪.韋斯特(Lindy West)在她的回憶錄《女大當自強》(Shrill)中寫道:我不在乎我們送了多少名女性進入太空;在女孩成年後會進入的這個世界中,胖女人的身體「被嘲諷、被公然羞辱,並認為這與她在道德和智力上的挫敗有關。」女孩的外表不僅影響她的思想、學習和與他人的關係,還會影響她的潛能。是的,我們在促進社會反思這個問題上已經做了很多,但還遠遠不夠。

因為即使一個女孩的思想能從社會限制中解放出來——妳可以成為任何妳想成為的人——但她的身體仍然承載著壓迫女性的悠久歷史:妳無法以任何自己想要的樣子來呈現自己。

女孩的身體仍然是一個被社會要求保留女性氣質刻板印象之所在,她們仍然必須穿比基尼自拍、穿托高型胸罩和低腰緊身牛仔褲。即使一個女孩的胸懷可以變得很大,但她的身體仍被要求保持嬌小。

事實上,如果你想知道我們究竟還有多遠的路要走,只要請一群女孩談論她們自己的身體就可以了。你很快就會了解到,身體永遠不僅僅是一個身體,而是一個女孩的價值、受歡迎的程度和潛能的標記。我們厭胖、崇拜瘦身的文化,已經將纖瘦變成一種終極的資產,並且與其他一系列寶藏連結在一起:財富、智慧、朋友。

女孩,特別是那些白人或富裕的女孩,被灌輸纖瘦的人在各方面都會成功,而超重則是不討人喜歡且是懶惰的。考特妮.馬丁在《完美的女孩,飢餓的女兒》中寫道,「如果妳超重,即使妳是聰明、有活力、風趣和有貢獻的人,也將沒機會過上完美的生活。」

纖瘦理想——一種要擁有理想的且通常是纖瘦身材的壓力——分散了女孩每天工作和生活的注意力。從青春期開始,對身材的有害思想被認為是女孩罹患抑鬱症的主要原因,且發生率是男孩的兩倍。其中大學女生最容易出現飲食失調的問題。然而,我們很少談論「身體形象」和「身材羞辱」的問題,它們已經成為女孩成長過程中的白噪音——我們知道它存在,卻很少加以討論。

確實,在這本書中採訪的女孩,大多認為社會對她們大腦和身體的攻擊沒什麼特別的,只是身為女性要承受的一部分。但是,當我們將女孩在她們一生中最困難的時刻所承受的痛苦,解釋為一種「過渡儀式」(就像我們長久以來都習慣了女孩要變成「辣妹」就要學著霸凌人一樣),我們就是在合理化不用對此特別做什麼的決定。我很久以前就知道,女孩的沉默或聳肩很少是一個「她沒事」的信號,它幾乎指向一個潛藏的內心掙扎。

但是,我們在這個問題上仍然保持沉默,只有在女孩明顯生病時,才會對她們的身體給予真正的關注。在緊急情況下進行干預,可將諸如節食、對身體過度迷戀和身材變形等令人不安的行為,重新命名為青少女成長過程的副作用。

正如美國國家飲食失調症協會(National Eating Disorders Association)執行長克萊爾.米斯科(Claire Mysko)告訴我,我們「讓那些女孩更容易看到在生活中過度在意飲食、體重和身體形象,會對生活品質造成嚴重影響,並且說,這不是我,我沒有那麼嚴重。」

這就是為何本章絕非探討關於飲食失調的女孩,或是挨餓、暴飲暴食或催吐的女孩,而是關於如何為大多數年輕女性提供支持,去面對身體形象令人疲憊的日常挑戰。她們是「正常」的女孩,對她們來說,對身材的監控是一種看不見的、如影隨形的疾病——一種認知上的病毒——那些關於吃什麼、何時吃、何時運動,以及如果妳沒做到(或做不到)這些,會影響著女孩每天的活動和人際關係。

本章探討身體——不僅僅只是一個身體,它越來越成為女孩表現、努力和取勝的工具,同時也是另一個可能破壞女孩自信、勇氣和真實性的部分。

在撰寫本章時,我了解到賦權女孩的工作,不能只是關於她們腦袋裡的想法,父母還必須了解女孩生活中身心的狀況,並幫助她們重新進行兩者之間的連結。本章將告訴你該如何做到這一點。

(本文摘自《女孩,妳真的夠好了》/ 大好書屋)

【內容簡介】

獻給「覺得自己不夠好」的女孩&關心女孩成長的父母、師長!

幫助女孩從青春期過渡到成年,擺脫想太多又往壞處想的習慣,

培養正念技能,勇敢脫離舒適圈,迎接成年世界的挑戰!

年輕女孩如何從校園和社群的比較競爭中找回自我?如何克服自我懷疑、展開獨立,迎接成年世界的挑戰?這是渴望表現出色的女孩,以及關心女孩卻不知如何引導她們的大人所面臨的難題。

長期鑽研青少年議題的瑞秋.西蒙在「女孩」和「自信」主題上有近十年的研究和教學成果,她發現,女孩們在學業成績、社群媒體、外貌身材和人際關係之間糾結打轉,她們追求成功背後的動力,是殘酷的自我批評和對失敗的焦慮;她們總是努力想扮演一位「好女孩」,卻不知不覺陷入「角色超載」和「角色衝突」的矛盾中。

本書採訪了九十六位年齡介於十五歲到二十四歲的女孩,並進一步訪談四十多位女孩身邊的成年人,完整探討女孩從青春期過渡到成年期這段歷程的心境和考驗,傾聽她們的心聲,一同迎接「現實世界」的挑戰。

◎扭轉女孩「覺得自己不夠好!」六種負面訊息

為何女孩表面上看來出色,卻經常感到焦慮、壓力沉重和不知所措?瑞秋.西蒙發現,女孩深受「防禦性悲觀」的思想束縛,在面對挑戰時,總是設想負面結果,以至阻礙了解決問題的能力和動力。她引導女孩們扭轉最具破壞性的六種負面訊息,進而改變思想和行動!

訊息1)樣樣都要表現出色→導致受損的自信和持續的焦慮

訊息2)避免冒自己沒把握的險→降低好奇心、探索力和進行有益身心的冒險的意願

訊息3)成果比學習過程重要→導致失去內在動力

訊息4)擁有很多選擇=對生活有所掌控→假象的控制感,難以接受失敗

訊息5)在高中時就要找到終生志趣→勉強形成的志趣反而誤導生涯發展

訊息6)每個人都正在做且做得比妳好→導致不安、緊張和競爭的人際關係

◎發展自我意識&正念技能,堅定地說:「我這樣就夠好了!」

年輕女孩如何從校園和社群的比較競爭中找回自我?如何克服自我懷疑、展開獨立,迎接成年世界的挑戰?這是渴望表現出色的女孩,以及關心女孩卻不知如何引導她們的大人所面臨的難題。全書以清晰的筆調,引導女孩們發展自我意識,培養健全的心態來面對考驗和失敗。

.女孩必須停止從世界的眼光來看待自己的身體。

.收入、學歷和追求物質,都無法決定幸福感和對生活的滿意度。

.每個女孩都需要一張「失敗證書」;讓女孩拋棄每件事都必須表現優異的念頭。

.情緒健康最為重要;女孩應該優先照顧自我。

.練習「微勇氣」:每天做一些讓妳稍微緊張的事;劃分舒適區、低風險區和高風險區,逐步付諸實踐。

.培養對女孩來說最重要的關係,並懂得在追求成功時尋求支持和幫助。

.鼓勵女孩每學期至少選擇一項「想要」而不是「必須」的追求,將心力投注在真正喜歡的事情上。

.解開內在的「好女孩」枷鎖──如果可以發表意見、展現自我並參與決策,一切都會變好。

.教女孩自我同理、正念、負責的技能,避免過度思考和自我批評。

女孩進入大學並銜接社會是人生重要的「過渡期」──過渡到新學校、新職場和新的人際交友圈,處處充滿著考驗。書中分享不同族群及文化背景的女大學生和社會新鮮人的生命片段,從身心健康、學業表現、社群關係到離家、求職等,透過精采案例,啟發女孩更開闊的視野,培養正念技能,每天展開改變的行動!

【作者簡介】

瑞秋.西蒙(Rachel Simmons)

瑞秋.西蒙是《紐約時報》暢銷書《為什麼她們都不跟我玩?:第一本探討女性霸凌真相的專書》(Odd Girl Out: The Hidden Culture of Aggression in Girls)及《好女孩的詛咒:用勇氣和信心養育真正的女孩》(The Curse of the Good Girl: Raising Authentic Girls with Courage and Confidence,暫譯)作者,美國非營利組織「女性領導力」共同創辦人、史密斯學院「領導力培養」課程顧問,以及紐約休伊特學校「青少女研究」駐校學者。瑞秋.西蒙目前與女兒一起住在麻薩諸塞州西部。

【譯者簡介】

陳玫妏

德國漢堡大學亞非學院博士後研究,荷蘭萊頓大學區域研究所(亞洲研究)博士。現居荷蘭,從事學術與非學術類寫作與翻譯工作。譯有《我這樣告訴我女兒》、《擺脫親子情緒勒索,高效能合作教養11堂課》,與「跟阿德勒學正向教養」系列叢書。

>個人網站:https://meiwen.nl

>電子信箱:[email protected]