資深藝人謝麗金出道多年，在演藝圈中擁有多部戲劇作品，過去曾在《世間情》、《天之蕉子》、《我們與惡的距離》等劇中演出，自然的演技獲得觀眾喜愛，加上幽默的主持風格讓她成為全方位的女星。而近幾年持續忙著拍戲的她，日前上節目時，自爆身體亮紅燈，不僅罹患嚴重的蕁麻疹，還曾在爬山時高山症發作，讓她差點回不了家。

謝麗金日前登上節目《聚焦2.0》，自爆多年前健康檢查時發現自己不但肝纖維化，還嚴重蕁麻疹，她形容當時因蕁麻疹每天都會發作，讓她身上總是紅紅的一塊又一塊，就連臉上都有，每天都癢到受不了，外貌奇醜無比，而且3個小時就會發燒一次，嚴重時還曾送過2次急診，讓她痛苦到忍不住對著鏡中的自己大吼：「蕁麻疹我要跟你拼了」，之後她了解到自己是免疫系統失調，才開始找尋方法提升免疫力，蕁麻疹才慢慢緩解，變成一周發作一次到現在已經治癒。

不過，謝麗金也提到，她因為蕁麻疹的關係，開始跟著朋友登山運動，而她也發現自己攻玉山只要花14個小時就能抵達，代表意志力與體力都還不錯，因此當朋友相約去雲南爬海拔5396米高的哈巴雪山時，她也不假思索的答應。

抵達當地後，謝麗金自己以為已經做好萬全的準備，沒想到卻在中途高山症發作，讓她一度呼吸困難，整個人昏昏沉沉，還問響導能不能睡一下，但響導卻威脅她：「不能睡！因為睡了腦子就會開始缺氧，雖然很舒服但睡一睡就走了」，讓她嚇得不斷提醒自己保持清醒，最後順利爬完全程，但這次恐怖的經驗，讓樂觀的謝麗金不經表示「這是人生中最想放棄求生的時刻」，因為當時山景白雪皚皚，看不到盡頭，真的很讓人絕望。