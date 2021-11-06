日前一名本土劇女藝人自曝，原本就有胃腸脹氣的老毛病，前幾日因為「腸爆裂」住進加護病房，差點丟失寶貴性命，引發外界關注。醫師指出，人的腸道原本應該像個水管一樣暢通無阻，萬一有異物堵住或是腸子不蠕動，就形成腸阻塞，輕則脹氣、排便不順、便秘，嚴重的話可能腸壞死、穿孔破裂，的確危及生命。

腸胃科醫師鄭以勤接受《中時新聞網》訪問時表示，腸阻塞、腸穿孔(腸爆裂)可以分成神經麻痺型或是阻塞型。

神經麻痺型會讓腸道蠕動變緩甚至停滯，造成食物堆積形成阻塞。另外像是腫瘤如大腸癌、發炎等疾病，也會造成腸道阻塞。

《戲說台灣》女星腸爆裂奇蹟救回！醫曝3狀況是警訊 這樣吃可預防。

●食物、糞便持續湧進塞腸道 壓力過大就如氣球破裂

鄭醫師形容，當腸道不通的時候，如果食物、糞便又需往前經過腸道時，就會造成腸壁越來越大的壓力，「這情況就像對著腸壁吹氣球，會讓壓力過大的地方直接破裂。」

更需要注意的是，腸破裂第一次發作，就有1/4的死亡率。鄭醫師強調，曾經發生腸破裂穿孔的患者，即使經過手術治療復原，腸胃道都已受損敏感，很容易復發。

●熟齡族是腸阻塞高危險群 年輕人壞習慣也難逃

整體來說，腸阻塞以年長者為高危險群，但臨床上腸阻塞可能發生在任何年齡層。除了其他疾病引發之外，臺大醫院綜合診療部郭雨庭醫師指出，便秘、久坐、不運動、水分攝取不足、偏食、壓力過大、作息紊亂等生活習慣，都是腸阻塞的致病關鍵之一。

●腸阻塞不是一日造成 養護腸道 首要避免便秘

鄭醫師指出，不論甚麼原因造成腸阻塞，避免便秘，是讓腸道減少壓力的最重要關鍵。尤其用力排便時，除了血壓升高外，肚腹壓力也會攀升，若已是彈性疲乏的腸道，就很容易造成破裂。

充足飲水、均衡飲食以及攝取足夠膳食纖維、養成固定運動習慣、正常作息，都是維持腸道健康的不二法門。郭雨庭醫師更提醒，若正處於腸阻塞急性發作期者，要選擇低渣飲食，避免辛辣、刺激及易脹氣的食物如豆乳製品等，以免惡化造成穿孔。