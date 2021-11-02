現代不少人都有便秘困擾，因此市面上推出各種可以幫助排便的產品，但食用時千萬要多加留意。大陸一名56歲婦人因為長期有便秘問題，在友人的介紹下購買排毒茶來喝，雖然服用後便秘確實有改善，但只要一停用問題又會出現，婦人就這樣喝了排毒茶2年；近日她前往醫院檢查，竟發現腸道佈滿「豹紋斑」，經診斷後確定她患有「大腸黑病變」。

大腸黑病變又稱黑腸症，主要是因為長期服用「蒽醌類瀉藥」所引發。(圖/翻攝自廣東台觸電新聞)

根據《廣東台觸電新聞》報導，廣東梅州一名56歲婦人長期受腹脹、便祕所苦，在友人介紹之下購買排毒茶來喝，起初症狀確實有好轉，但只要她一停止服用，便秘問題就會再度出現，婦人只好持續喝了長達2年多的時間，沒想到最近婦人到醫院照大腸鏡，竟發現她的腸道佈滿類似於豹紋的棕黑色紋路，經醫生診斷後確定她患有「大腸黑病變」。

大腸黑病變（melanosis coli）俗稱「黑腸症」，這種病主要是因為長期服用「蒽醌類瀉藥」所引發，像是番瀉葉、蘆薈和大黃衍生物，當這些瀉藥通過結腸時，會讓腸道黏膜細胞脫落和死亡，並被巨噬細胞吞噬，最終導致「脂褐素」沿著大腸管壁沉積，一般只要連續使用這類瀉藥數月，就可能導致大腸黑病變。

不過只需要停止服用這類瀉藥，腸道就可以逐漸恢復正常顏色，而且目前並沒有直接證據可以證明，大腸黑病變和大腸癌有關係，因此就算罹患此病也不用太過恐慌。但依賴瀉藥改善便秘並不是長久之計，反而應該從日常生活、飲食習慣下手，多喝水、多運動，以及多吃蔬果、全穀類和豆類食物，增加膳食纖維的補充，都有助於促進腸胃消化。