近期陸續有飯店業者與酒類品牌推出聯名新商品攬客，台北文華東方酒店米其林1星餐廳「雅閣」則攜手台灣潮流瓶裝雞尾酒品牌「WAT」聯名推出「雅閣 x WAT 伯爵雪莉醋雞尾酒」，打造滋味清新迷人的饒富茶香的獨家調酒，只要點購雅閣的秋季大閘蟹套餐，就贈送1瓶「雅閣 x WAT 伯爵雪莉醋雞尾酒」給賓客搭配品飲享用。

這次雅閣攜手WAT跨界推出的聯名款「雅閣 x WAT 伯爵雪莉醋雞尾酒」，以品嘗清蒸螃蟹時搭配的醋為靈感發想，將富含果香的雪莉醋巧妙搭配以佛手柑薰香的伯爵茶，結合琴酒的杜松子香料，酒體酸度明亮順口，啜飲時於舌尖跳出活潑層次，些許楓糖尾韻圓潤不膩，搭配雅閣正宗粵菜美饌正合適。

「雅閣」與潮流瓶裝雞尾酒品牌「WAT」聯名推出「雅閣 x WAT 伯爵雪莉醋雞尾酒」。（台北文華東方酒店提供）

而為了呼應這次聯名合作，也適逢品嘗當令大閘蟹的最佳季節，雅閣每年最獲食客引頸期盼的大閘蟹饗宴即起開賣，主廚特別嚴選每隻重達六兩、豐腴肥美的台灣在地養殖優質大閘蟹，費時耗工地以純手工取出蟹黃、蟹肉製成蟹粉，不僅精心設計多款各具風味的大閘蟹料理，同時也推出秋季大閘蟹套餐，包括焗釀蟹粉蟹蓋、酥炸蟹粉卷等多道鮮美佳餚，讓饕客品嘗到大閘蟹蟹肉的鮮甜柔滑、蟹黃的香濃馥郁，搭配品飲帶點微酸尾韻的雞尾酒，享受讓人食慾大開的秋日美酒佳餚盛宴。

高雄迪格酒店頂樓酒吧「Pier No.1」則首度與威士忌品牌「麥卡倫」聯名合作，推出1款威士忌純飲及3款風味特調，分別是甘醇的「麥卡倫雪莉桶12年純飲」、有煙燻肉桂的風味及蘋果的甜香的「大人的下午茶」、以麥卡倫威士忌混和手工百香果及柳橙果醬調製的「熱帶高球」，以及蘊含紫羅蘭及玫瑰花香的「淑女的花茶」，即日起至11月24日限定販售；任選購2杯還能免費獲得限量知名甜點品牌「LADY M」的「麥卡倫雙雪莉桶12年威士忌巧克力慕斯」1片。

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「雅閣」蟹粉蟹肉粉絲煲的粉絲吸滿大閘蟹的鮮甜精華，相當誘人。（台北文華東方酒店提供）

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