依據CRIF中華徵信所調查結果顯示，儘管集團企業核心人物仍多由男性擔綱，但女性在百大集團的影響力逐漸明顯，不少女性專業經理人陸續就任上市櫃集團、官股銀行董事長，「女力掌舵」時代正在悄悄展開。

CRIF中華徵信所指出，受到全球疫情衝擊、面向地緣政治動盪與供應鏈重組的全球趨勢，2021年百大集團大小分子企業擴增至8719家，創下投資家數歷史新高。在100集團中共有845位決策核心人物，較2020年版增加20位。其中男性共有755人比例占有89.35％，女性共有90位，占比則為10.65％。

另就關鍵核心人物而言，2021年百大集團關鍵核心人物中的女性，由2020年版的10位升至12位，創歷史新高。除了欣陸控股集團殷琪、正隆集團鄭舒云、東元電機集團邱純枝、裕隆集團嚴陳莉蓮、國產實業集團徐蘭英、彰銀集團凌忠嫄、大成鋼集團謝麗雲、中美矽晶集團徐秀蘭及王道銀行集團駱怡君，包含：永豐餘集團任命劉慧瑾出任董座、第一金控集團董事長由邱月琴領導、台灣土地銀行集團由謝娟娟任董座，都是今年調查中新增的女性關鍵核心人物，顯見上市櫃集團與官股銀行集團借重女性專業經理人長才的趨勢正在形成。