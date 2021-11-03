其實，在台北隔離被限制了行動自由，但在台北不用翻牆就可以上任何想上的網站或社交軟體，平時用不了的Facebook 、YouTube 、Google 等等很多網站都暢通無阻，這種感覺真的太「暢快」啦！以前回台灣時，我連Facebook 都懶得重新下載，因為每次大概匆匆待十天就回對岸了，這次停留一個多月，我終於可以慢慢看看失聯的同學朋友們的生活近況，也可以聯繫他們出來碰面聚聚。

所以，回來前，姐姐和好友都要我好好規劃閉關期間要做些什麼，擔心我會覺得很無聊，一向不喜歡做計畫的我，唯一的計畫就是到了旅館被關起來之後再想！因為可以做的事很多，上網、看書、寫東西、學習英文、看電視、做瑜珈，尤其是看書和寫作，都需要一段完整安靜獨處的時光，我才能完成，隔離期間無非是和自己相處與對話最佳契機。

姐姐送來四本書，我幾乎以一天一本的速度啃完，很久沒有這樣連續閱讀的時間了，一本書躺在床頭櫃可以躺三個月，平時都是用手機閱讀一些文章或評論，拿著實體書還是給人比較踏實溫暖的感覺，這點讓我很開心，彷彿在自我充電，很療癒的感覺。

那天坐在書桌前看書，突然感覺房間在晃，原來是久違的地震，有點不適應，立刻在家人群裡哀嚎：地震啦！大姐淡定地回：有嗎？我很肯定地說：台北應該有三級。事實上那天台北的震度只有一級！過了幾天我又感受到地震，時間很短，但晃得我頭暈，這次每個家人都完全無感，因為台北根本一級都不到，這才意識到我的地震敏感度已經接近「動物界」啦！

10月24日中午，坐在床上又感受到搖晃，本想靜靜等它搖完，這念頭還沒完就突然搖得更猛烈了，這時伴著一個很刺耳的響聲一直響不停，我只好縮在床邊等它震完。剛震完就接到大姐的電話關切，那一刻覺得被隔離的自己其實並不孤單。平靜下來看到手機畫面的地震警報，才明瞭剛剛的超狂響聲是地震手機警報，但下次能不能提前幾秒預告一下？警報巨響伴著地震同時而來的感覺，真的會讓人更慌亂啊。

以前住在台北時，沒感覺地震如此可怕，久未經歷，漸漸淡忘三不五時地殼會搖搖晃晃釋放能量的日子，隔離15天，經歷三次，好像又慢慢習慣了地震。

待在隔離旅館的日子裡，我看電視的時間應該超過過去一年的總和。因為很久沒有觀看台灣的電視節目，發現很多很有意思的東西，台灣電視節目很多元，各種方言電視台、小朋友喜歡的幼兒頻道也有好幾台、新聞、體育、健康、宗教、電影、戲劇，只要有時間，不怕沒節目可看。

最常看的頻道是TLC、CNA、Discovery；以及台灣當地的新聞頻道，新聞最後的氣象預報很有意思，會報得非常詳細非常久，最末可能還會有帶件薄外套或者海邊活動要小心等小叮嚀。中國大陸幅員廣闊，但報導氣象的時長尚不及台灣，這種感覺有點像我20年前第一次去日本旅行，看到他們的電視節目一樣，會覺得很新鮮有趣，連原本可以休息一下的廣告時間我都照單全收，因為從廣告內容更容易了解社會的脈動與大眾的美感取向。

解隔離前兩天必須再做一次PCR，這是隔離以來第一次可以出旅館房間門，內心有點小小的激動，在電梯裡碰到一個女生，對方進來就是一聲「哈囉」，這讓我有點激動到不知道怎麼回應？可能是關太久了，暫時忘記人類之間的交流方式了吧！

旅館門口停放的大公車就是「採檢巴士」，採檢工作人員全副武裝地防護服上陣等待我們，一上車就感受到很強的冷氣，但工作人員還說覺得熱，因為他們穿的是密不透風的隔離防護服，好險現在是有點涼意的天氣，想像暑假期間疫情更嚴重的時期，這些一線醫護工作人員該有多麼自律與辛苦啊！

這次是從鼻腔採樣，工作人員很溫柔地提醒等一下會有點不舒服，頭部千萬不要往後退，有鑑於上次在成都採檢口腔時，我不由自主地往後退了幾次的經驗後，當棉花棒插到鼻腔的那一刻，我就用拉下口罩剩餘的手指用力掐自己的下頷，因為指甲掐入的疼痛感可以轉移鼻腔的不適感，這樣頭才不會往後退，採檢完畢得到工作人員說「非常好」的肯定，有點像小學生受到老師稱讚一樣開心。

這次採檢大巴到府服務的檢驗費用是500元新台幣，對照必須自行至醫院檢測的搭機檢測證明報告需要4500元，我不太清楚這兩種檢測的價格差異為何？

15天的隔離期間過得比我想像中的煎熬度過快很多，感謝每天風雨無阻想方設法幫我親送不同口味愛心餐的姐姐們，感謝每天電話問候身體狀況如何的中正區公所人員，感謝旅館工作人員的各項服務貼心又到位，真心覺得雖然被隔離，但內心很溫暖。

今天午夜十二點，我就可以解隔離出關了，為了不想半夜叨擾大姐一家，決定明早再退房出關。回台北必須先被隔離的經驗，這是第一次，但更希望也是最後一次。（《12平方米的15個日日夜夜》四之四，全文完）

（Hippo/台北）

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