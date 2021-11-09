福華飯店集團宣布延攬前上海外灘華爾道夫酒店（Waldorf Astoria）總經理肖瑞強（Richard Saul）擔任台北福華飯店新任總經理，自8日起正式生效。董事長廖國宏表示，相信在肖瑞強領導下，台北福華可進一步提升服務，目標成為國內外旅客首選。

來自澳洲的肖瑞強擁有數十年帶領亞太地區五星級飯店經驗，過去曾在萬豪國際（Marriott International）集團任職20多年，曾任北京麗思卡爾頓（Ritz Carlton）和JW萬豪酒店董事總經理，並管理過韓國首爾JW萬豪酒店和菲律賓馬尼拉萬豪酒店。

在肖瑞強服務期間，上述酒店贏得2次年度最佳酒店、年度總經理、最佳新任總經理和領導獎在內的各項殊榮。而肖瑞強過去4年擔任總經理的上海外灘華爾道夫酒店，近期甫在旅遊專業雜誌「旅遊者」（Conde Nast’s Traveler’s）的全球最佳酒店評選中排名第二。

肖瑞強表示，由福華飯店集團廖家所擁有的台北福華飯店，向來以其華麗的紅木家具與收藏的藝術品聞名，為台灣傳奇的五星級飯店之一。飯店剛渡過疫情最嚴峻時期，正準備迎接疫後可預期的強勁復甦。對於能加入台北福華感到非常榮幸，非常期待成為其中一員。

台北福華飯店董事長廖國宏表示，飯店的目標是為客人提供誠心的款待體驗，並成為國內外旅客首選。相信在肖瑞強的領導下，台北福華可以進一步提升服務，來聯結全球旅客。