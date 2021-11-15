《華爾街日報》周日援引消息人士報導，美國前總統川普的家族飯店公司同意以3.75億美元出售華盛頓特區一家飯店的使用權。

報導指出，邁阿密投資公司CGI Merchant Group已經簽訂了這個收購租賃權的合約。

川普國際飯店（Trump International Hotel）位在川普集團（The Trump Organization）向美國政府租賃的一棟歷史悠久的建築裡，距離白宮僅有幾個街區。該飯店向來是川普支持者和外國政要熱門的聚集地。

《華爾街日報》指出，CGI打算移除川普的名字，也已經與希爾頓全球控股公司（Hilton Worldwide Holdings Inc）達成協議，由希爾頓的華道夫飯店及度假村公司（Waldorf Astoria group）管理該物業及打造品牌。

川普集團、CGI和希爾頓尚未回應媒體置評請求。

美國眾議院監督和改革委員會上個月表示，根據新取得的政府文件，該飯店引發的質疑「令人擔憂」。這個由民主黨掌控的委員會表示，川普申報該飯店在他總統任內為他賺進逾1.5億美元，但實際上卻是虧損超過7000萬美元。

該委員會並發現，川普國際飯店收到外國政府逾370萬美元的付款，相當於在飯店住上7400多晚，引發這其中可能存在利益衝突的質疑。

川普國際飯店所在的大樓前身是美國郵政部的總部，也是該市第二高的建物，僅次於華盛頓紀念碑。