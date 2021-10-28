以羅妹號事件為背景的電視劇《斯卡羅》雖已播畢，相關爭議和討論則方興未艾，立委高金素梅28日於立院教育文化委員會，認為台灣史學者、故宮院長吳密察日前「李仙得在羅妹號事件是鴿派，在牡丹社事件是鷹派」的發言，認為未站在台灣原住民立場來面對歷史。

「若李仙得可以和平也可以好戰，你對李仙得的評價怎麼不是一個愛好和平的文明者，而是熱衷殖民的帝國主義者呢？」高金素梅指出，歷史的評價不應模稜兩可，她更引《李仙得台灣紀行》的英文編輯者所簡介：「李仙得對於日本犯台這件事的興致始終不滅。⋯⋯並刻意修正對於過往事件的描述，以便合理化日本對於南台灣的進軍行動。」

又如「在中國政府與日本及西方的外交衝突的較大戲碼中，原住民並不是舞台上的小道具，而是眾人矚目的主角⋯⋯很多位策畫、執行日本進犯台灣的主要人物，相當自信他們的行動是妥當的。他們就是要馴服這些『野蠻人』，一點歉意都沒有。」高金素梅指出，然而如今外交部卻要求要紀念南岬之盟，要為李仙得立碑，還要屏東市政府為李仙得設立文化園區，她向吳密察喊話：「作為學者，期待你提醒外交部，此事不要再做。」

高金素梅表示如今對李仙得的美化，一如總統蔡英文近日震怒的AI換臉影片如出一轍，她認為由此可看出吳密察曾言「現在已經不像過去正史時代，歷史的詮釋大家都可以做。」是錯的，包括光復節已不用紀念甚至刻意遺忘，就代表著我們官方史觀的「正史時代」不但沒有改變，還在加強。「這個改變是我們人民公投的結果嗎？不是，就是少數官方主導者的擅自決定。」認為官方用人民的納稅錢去主導了昂貴的政治宣傳，企圖篡改歷史的解釋權。

高金素梅指出，既然吳密察也認為李仙得是19世紀西方帝國主義者，台灣不應為他立碑，更不應設文化園區，讓原住民的年輕人為了工作機會而每天面對扭曲的歷史。