中央流行疫情指揮中心今（3）日公布境外移入確診個案，間接證實富邦金控董座蔡明興妻子蔡翁美慧於檢疫期滿前確診，根據指揮中心疫調，蔡翁美慧於10月16日入境，在入住防疫旅館14天後採檢確診。14天完整檢疫阻斷與他人接觸的機會，此案例也讓人反思下月鬆綁的「10+4」檢疫，是否有被突破的疑慮。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今在記者會上表示，今日新增境外移入案16532確實為案16448的同班機接觸者，曾在5月、7月打過兩劑AZ疫苗，入境後於居檢期滿前接受採檢確診，屬於突破性感染，Ct值34，「因為大家已經知道案16448是誰了，所以不便再針對案16532的關係多做說明」。

而指揮中心今天所公布的確診個案表可見，案16532於10月16日入境，入住防疫旅宿進行14天檢疫，檢疫期滿前採檢確診，無症狀且未發病，因檢疫期間都待在防疫旅館，無接觸他人，故無匡列接觸者。

案16532入境居家檢疫14天後採檢確診，無接觸者需要被匡列。（指揮中心提供）

醫師沈政男日前在臉書指出「入境檢疫改10+4的風險」，認為十四天檢疫已是金科玉律，不免讓人擔心，如此一改會不會增加社區染疫風險？沈政男表示，依據國外研究新冠病毒的潛伏期分布，有一成五到兩成是在十一到十四天發病，「而這時如果待在家裡，就可能傳染給家人」。

沈政男認為，縮短檢疫等解封措施，應挑平常天漸進施行，而不是在過年過節，旅客大量入境期間來做，「我已經表達我的看法，屆時如果出事，我就沒有歷史責任了。」

指揮中心因應春節入境人潮調整居家檢疫措施，自12月14日至明年2月14日，非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫，以1人1戶為原則，但同戶內同住家人均已完成2劑疫苗接種且滿14天，則可於同戶內1人1室同住。