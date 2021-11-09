日本放寬邊境管制，並宣布若有完整接種日本認可的3種疫苗（BNT、AZ或莫德納），入境隔離期間可從10天縮短為3天；但因日本不承認台灣的疫苗接種證明，引發國內網友熱議、甚至論戰，有批踢踢網友譏諷「真是台日友好？」，但也另有網友指出，台灣沒放寬邊境管制，日本憑什麼要放寬。

有網友今（9日）在批踢踢八卦板上爆料，稱日本昨（8日）公布開放商務與留學生簽證，日本政府承認的國家/區域名單，完整接種過2劑疫苗（AZ、BNT、莫德納）的旅客可以將14天隔離縮短為3天，但是台灣不在名單內，也就是說不認台灣的接種證明，不管是打BNT、AZ還是高端，一律要隔離14天，該網友詢問，「這是怎麼回事」？

大批網友也在其po文底下留言表示，「台日友好」、「台日友好，快把最頂最貴的高端送他們」、「慟！所謂的台日友好竟然只是一廂情願」、「真心換絕情~笑死」，但也有網友指出，「日本人心眼很小的，台灣不放寬邊境管制，日本憑什麼要放寬」、「除非台灣放寬隔離政策，憑什麼要求日本放寬」、「這玩意是互相的，一堆沒外交概念推文」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

對此，衛福部長陳時中今在記者會上證實有此事，並解釋台灣的小黃卡和日本疫苗的證明無 法相通最大的關鍵還是在於，台灣還是要居家檢疫14天，因此沒有雙方互相認可的機會，目前還在談，但我方會積極爭取。