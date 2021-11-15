奧地利政府14日宣佈，15日起對未接種新冠疫苗者實施封鎖令，以應對新一波疫情蔓延，成為歐盟27個成員國中的首例。

歐洲再次成為新一波新冠疫情中心，促使一些政府考慮重新實施不受歡迎的封鎖措施。奧地利是歐洲大陸感染率最高的國家之一，過去一周單日新增確診病例連創新高，住院患者增加，重症床位告急。奧地利大約有 65% 的人口接種新冠疫苗，是西歐最低的國家之一。許多奧地利人對疫苗持懷疑態度，而議會第三大黨、極右翼自由黨鼓勵了這種觀點。

奧地利總統13日要求政府迅速採取措施，以應對疫情蔓延。總理查倫柏 (Alexander Schallenberg)在與各地方首長就新冠疫情舉行視訊會議後宣佈，鑒於該國目前新冠疫情形勢嚴峻，政府決定自15日零時起，在全國範圍內對尚未接種新冠疫苗者實施封鎖措施，12歲以下兒童除外。未接種新冠疫苗者包括：沒有取得新冠疫苗接種證明，或新冠康復證明的人員。

根據當地媒體報導，這項禁令涉及該國890萬人口中大約200萬人。規定未施打疫苗者除工作、購物等基本活動外，非必要不得外出。奧地利警方將加強執法檢查，違反封鎖令者將面臨500歐元（約1萬5919元台幣）的罰款；拒絕出示疫苗接種或康復證明的人可能會被處以3倍罰款。

德國聯邦政府和16個州的領導人即將開會討論緊縮措施。德國目前已經將奧地利列為高風險地區，意味著來自當地的人必須進行隔離，這對奧地利的冬季旅遊業造成了打擊。