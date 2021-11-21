This system is rotten to the core.



Expose it ALL! — A11Even (@KyrieIrving) November 20, 2021

到現在遲遲不肯接種新冠疫苗，導致本季還沒上過場的籃網明星後衛厄文，似乎只想繼續堅持自我立場，甚至引發更多爭議或風波，因為他在21日突然發推，「這個體系已經爛到骨子裡面，必須要徹底曝光！」也讓兩派人馬爭相替他護航或痛罵。

在反對厄文的人馬當中，大部分認為這並非厄文的工作，拿錢打球才是他的職業，他應該趕緊回歸本業，回到場上幫助籃網奪冠才對；至於支持厄文的人馬，則認為當前美國一些體系早已腐敗，確實需要厄文這樣的公眾人物領軍去對抗。

只是厄文最近不僅毫不考慮接種新冠疫苗，反而繼續在自己社群媒體發聲，甚至把自己推特頭像改成部落文化圖案，擺明就是不想回到籃網幫助杜蘭特與哈登，只想繼續躲在球場外面，繼續為了他自己的理念抗議，完全不像一個職業運動員。

幸好就算面對厄文如此拒絕歸隊的態度，籃網本季在杜蘭特與哈登領軍下，目前搶到12勝5敗，位居東區龍頭位置，可是籃網假如真的想要爭搶本季總冠軍，還是需要厄文歸隊幫忙才行，但從當前厄文的姿態來看，恐怕短時間內不可能了。