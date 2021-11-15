德國三位地方邦政府衛生首長發表聯合聲明，同聲敦促組建中的新政府，應延長地方政府權力，使其可以延長實施嚴厲管制措施，例如社交封鎖或關閉學校。

德國衛生單位RKI數據顯示，德國上周每10萬人的感染人數升到277.4人，許多地區更升到破500人。醫師協會並警告，負擔過重的重症病房，未來幾周可能需要尋找床位，將病人分散轉移到其他地區。

德國聯邦政府和地方邦政府預計本周召開會議，討論新的防疫措施。但是籌建中的聯合政府已經同意，讓自疫情爆發以來的國家緊急狀態，按計畫於11月25日到期結束。

三位地方的衛生部長在聯合聲明中表示，面對一些地區超負載的的醫院，應該在全國範圍延長傳染病狀態。如疫情勢惡化，各個邦政府應該保留有實施社交管制的政策選項，例如宵禁、關閉學校等，這些政策要求有緊急狀態來進行。

三個邦政府為賓士、保時捷總部的巴登-符騰堡邦、黑森邦，以及圍繞柏林市的布蘭登堡邦。

即將卸任的總理梅克爾(Merkel)在周六要求未接種者，應重新考慮他們的決定。並呼籲加強執行規定，在進入密閉空間前應要求出示陰性檢測、已接種疫苗或已康復的證明。

據明鏡在線報導，德國軍隊準備在聖誕節前部署1.2萬名兵力，協助超負荷的醫院服務，並在療養院和醫院提供協助接種和檢測。