最後身影曝光！超商店員勸客戴口罩慘遭刺死 行凶紙雕家辯：全都忘了

桃園市知名紙雕家蔣姓男子今天清晨到龜山區一家超商購物，因未戴口罩與蔡姓店員發生口角，憤而拿短刀，回到超商猛刺店員，造成他失血過多送醫不治，警方發現蔣男近年疑因身心狀態不佳，曾至身心診所就醫。國民黨立委林為洲強調，將在立法院緊急召開，補漏社會安全網的修法工作，避免類似案件重演。

林為洲指出，桃園超商殺人案令人痛心與憤怒，29歲超商大夜班店員，被一個顧客用尖刀刺死，只因被提醒要戴口罩，結果顧客就心生不滿拿刀刺殺店員，而從警方調查後，行兇者疑似有精神疾病方面的藥物，恐怕又是一個社會安全網漏洞產生的問題。

林為洲表示，針對這問題，政府講很久社會安全網要補漏，但類似案件卻一再發生，從挖眼案到被襲擊、刺殺等，都與社會安全網有關，而立委將在立法院緊急召開，如何補漏社會安全網的修法工作，像是強制治療等，「該修法要修法」。

林為洲認為，針對超商大夜班，若單獨一人執勤是將店員置於險境，晚上也會接觸到各色的人物，因此單獨一人在夜晚上班會比較危險，對於是否要規定不能單獨執勤，或者減少大夜班超商的營業時間，除了需要有足夠的數據外，也需要透過公聽會一起討論，避免類似案件再發生。

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