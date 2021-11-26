22歲直播主「瞳瞳兒」賈瞳瞳有傲人D奶身材，除擔任17直播主外，也是JKF女郎，24日凌晨她在板橋超商被發現身上口袋藏毒咖啡包3包，尿液呈陽性反應遭逮；據悉賈瞳瞳近年來爭議不斷，不但常向攝影師借錢不還，前年還胡亂指控另1名直播主「冰冰」賣假名牌包，挨告誹謗；如今涉毒已遭JKF女郎除名。

JKF性感女郎兼知名直播主賈曈瞳24日凌晨獨自一人徘徊在新北是板橋莒光路某家超商外，剛好巡邏員警經過，見她神色突然有異且因行蹤詭異，立刻上前盤查，未料在她口袋內搜出重約9公克毒咖啡包3包，員警立刻將她逮捕，並移送新北地檢署，初步檢驗呈安非他命陽性反應及卡西酮陽性，檢方複訊後諭令5000元交保，全案依毒品罪送辦。

據悉賈瞳瞳近年來爭議不斷，不但常向攝影師借錢不還，前年還胡亂指控另1名直播主「冰冰」賣假名牌包，挨告誹謗；如今涉毒已遭JKF女郎除名。（翻攝自瞳瞳臉書粉絲專頁）

據悉賈曈瞳近年來向各個攝影師借貸均借錢不還，負面消息不段，她在前年11月曾在臉書「二手名牌交易社」向同為直播主的「冰冰」邱亭雯購買二手LV包，但匯款後對方卻失蹤，她因此報警後上網指控對方詐欺；事後邱亭雯認為名譽受損，反控告對方誹謗，檢方依加重誹謗罪起訴。

此外，賈曈瞳攜毒事件曝光後，JKF特別發生聲明，表示JKF遵守一貫立場，不允許任何女郎有違反法律之嫌疑，JKF女郎是人氣和高顏值的代表，強烈譴責凡私德有爭議、違反善良風俗、觸及法律之女郎本集團一律不予錄用並且除名。

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