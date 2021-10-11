知名網紅開水小姐（謝似餘）長相甜美、身材火辣，加上先前曾以歌手身分發行過4張專輯，輕柔的嗓音受到廣大粉絲的喜愛。趁著國慶連假前往蘭嶼旅遊的她，在昨（10）日於IG上曬出多張火辣的泳裝照，立即吸引大批網友的討論。

開水小姐近日前往蘭嶼旅遊，但旅遊到第5天時卻碰上颱風「圓規」攪局，她只好無奈PO文表示「岸邊的大浪啪嗒啪嗒的打出一片雪白，好可怕。所幸有找到這個溫和安全的角落，快速拍完以後頭也不回的離開現場」，另外她也發現當地人似乎已見怪不怪，文中也提到「蘭嶼人總是呵呵笑著說，沒有見過蘭嶼的颱風，你就不知道何謂颱風。我要準備體驗看看了，祝我平安喜樂。」

另外，擁有F罩杯好身材的她，也在PO文中表示「副乳巨人為你帶來蘭嶼唯一的泳裝照（開始哭）」，並曬出一系列的照片。只見她穿著一件粉色的深V泳裝，而胸口鏤空至肚臍的性感設計，使她飽滿的深溝曲線若隱若現，就連肩帶都快撐不住大尺寸的雙球，讓網友看了直噴鼻血，紛紛留言「為什麼只是照片 我可以這麼開心」、「只看到美女」、「副那個字可以不要」、「原來這麼大」、「本來想說些什麼，但....實在太美了」、「滿出來了」、「無法掌握」，吸引大批網友按讚，就連男模兼作家的周信佐也忍不住驚呼：「等等那個……太壯觀…」。