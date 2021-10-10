韓國新人男團「LUMINOUS」由「BTS」、「TWICE」御用歌唱老師、曾在選秀《PRODUCE 101》中擔任歌唱導師的金聖恩親自打造，4位成員榮彬、秀一、STEVEN、㥥瀕兼具作詞、作曲、編舞能力，被韓媒封為「最可怕卻最被期待的男子新人團體」，他們9月初正式出道，接受本報越洋專訪，分享艱辛的準備過程，不僅早上7點就要起床訓練，主打歌〈RUN〉更是每天都要跳30次以上。

首張專輯《YOUTH》以「雖然很累但是很美麗的青春」為主題，為了目標前進的路上難免會感到困難和孤獨，練習生時期是否曾動過放棄念頭？㥥瀕自爆和榮彬都曾被老師罵哭過，「但當和代表聊起關於夢想的話題，我又有了很多動力」。STEVEN則是曾因為付出的努力與得到的結果不成正比，感到相當難過，「但是去漢江整理完思緒後，就振作了起來，像我們的主打歌一樣，重新跑了起來」。

「LUMINOUS」成員STEVEN（左起）、秀一、㥥瀕和榮彬（後）接受本報專訪。（WIP Company提供）

得知可以成功出道，4人都表示心情既激動又有點害怕，「雖然有很多困難的事情，也有很多變數，但是終於能夠出道，我為自己感到驕傲，感謝所有幫助我出道的人」。對於決定出道曲時印象最為深刻，「雖然聽了很多歌，但是聽〈RUN〉時直覺會成爲出道曲，最後真的成為出道曲，覺得很神奇，所以記憶很深刻」。

提到各自心中的偶像，榮彬說「EXO」伯賢進步的樣子相當帥氣；STEVEN很欣賞IU，「想模仿IU前輩的作詞能力和她堂堂正正的態度」；㥥瀕難忘有次看到「WINNER」姜昇潤在舞臺上表演的樣子後，迷上了對方。秀一則說以前他也把很多前輩當作榜樣，「但現在想製作只屬於我們的東西，集中精力展現我們的特色」。

4人皆尚未造訪過台灣，不過看電影時，感覺台灣是個充滿感性的浪漫地方，並稱新冠肺炎結束後，一定要來台北品嚐牛軋餅和小籠包，也不忘隔空向台灣粉絲喊話「希望能夠快點見到你們」。