2019年締造金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑」的淡水緣道觀音廟，自5月三級疫情警戒以來，架設24小時攝影機供信眾線上祭拜，廟方本月7日清晨5時拍到御夫座中罕見的「火流星」，後續交由學者研究；台灣天文學會理事長劉志安說，這是史上最清晰的流星影像；廟方主委黃錦春表示，願看過「火流星」的民眾都能許願成功。

淡水緣道觀音廟中「千手觀音像」高30.3公尺、寬35.9公尺，外觀莊嚴宏偉，氣勢磅礡，2019年締造金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑」的稱號，成為台灣新地標，是全球首座以「千手千眼觀世音菩薩坐佛」為形象的主體建築。

廟方表示，5月疫情警戒，信眾無法到現場參拜，廟方於是架設高清攝影機，並將影像在YOUTUBE平台上24小時直播，讓信眾隨時可見觀世音，獲得內心平靜與撫慰。

本月7日清晨5時許，正當廟方日出祈福吟誦聲響起時，一道閃光畫過緣道觀音廟上空，經民眾轉載，以及各天文愛好者通知下，廟方才知曉，拍攝到罕見、珍貴的御夫座流星雨中的「火流星」，火流星最後墜落至東部太平洋中。

主委黃錦春表示，天文協會理事長劉志安說，後續經由阿里山鹿林天文台、台灣天文協會以及美國天文學會等交叉證實，淡水緣道觀音廟所拍攝的「火流星」影像是台灣目前最清晰、完整的流星影片；流星劃破黑暗，也盼為台灣帶來光明與希望。