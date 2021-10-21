「紐約時報」專欄作家佛里曼以「中國霸凌行為對自身與世界構成威脅」為題，指中國領導人習近平近來的種種作為不僅危及自身與全球，也凸顯中國將永遠無法複製台積電的成功。

「世界是平的」（The World Is Flat）一書作者佛里曼（Thomas L. Friedman）在文中開門見山表示，自中共前領袖鄧小平於1970年代末期推行改革開放政策以來，許多西方國家都認為中國正邁向經濟與社會更開放一途。遺憾的是，習近平走上回頭路，恐對中國未來發展和全球各地構成真正的危險。

文中寫道，習近平今日所做的一切，都在侵蝕海內外企業對中國境內商業規則的信任，同時也削弱了外國對中國的信心。外界原本相信，中國拿回香港後，不會太快將矛頭對準台灣，這可能引發與美國的直接衝突。

佛里曼說，中國的強硬策略若成功，將為太平洋地區每個自由國家與經濟體帶來危險；但他也不希望看到中國失敗，因為人口14億的中國若不穩定，恐衝擊許多層面。他認為，「習近平並沒有意識到自己近期的行為，替海內外帶來多少不確定性」。

佛里曼舉科技企業蘋果（Apple）共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）和阿里巴巴集團創辦人馬雲為例。

他說，假如一個人在2008年，也就是蘋果推出iPhone一年後，看見報紙頭版報導賈伯斯失蹤了，會怎麼想？想必谷歌（Google）會出現千百萬筆搜尋「賈伯斯在哪裡？」的條目；而如果中國有誰能與賈伯斯相提並論，那肯定是馬雲。

佛里曼表示，馬雲去年10月批評中國金融監管機構後就「被消失」，與阿里巴巴淵源甚深的螞蟻集團原定去年11月啟動史上最大規模首次公開募股，也被當局叫停，宛如習近平在昭告天下：若他必須抉擇，是要讓阿里巴巴、騰訊、百度等中國科技巨頭成為全球龍頭，擁有龐大金融和數據資源，但成長超出中共控制，或是讓這些企業成為受他挾制的二流公司，他會選擇後者。

文中指出，習近平清楚看見西方科技業鉅子如何加劇社會緊張局勢、擴大收入差距，並創造出足以左右政府的壟斷局面，因此希望排除這種不受約束的資本主義，這不難理解，但做法竟是讓這些公司的創辦人「消失」。佛里曼說，想必不少中國青年創新企業家會自問：「我待在這裡的未來會如何？新的規範是什麼？」

佛里曼再舉例，澳洲外長潘恩（Marise Payne）去年4月支持對新型冠狀病毒疫情起源展開獨立調查後，中國隨即大幅削減澳洲大麥、牛肉、葡萄酒和煤炭進口。佛里曼說，所有太平洋鄰國都已注意到中國這種「荒謬、恃強凌弱的過度反應」。此外，中國本月初派遣150架共機擾台，也提醒著各國，中國正認真為武力犯台奠定基礎。

佛里曼指出：「這種霸凌行為可能是習近平的一大失算，原因有很多，但最主要的無非是半導體」。他說，台灣擁有全世界最大的先進晶片代工製造商台積電，全球市占率約5成，就算習近平推出「中國製造2025」的政策，也無法複製台積電的成功，箇中原因就在「信任」。

佛里曼在文中寫道，台積電是半導體代工廠，意味要替許多不同公司生產晶片，特別是蘋果、高通（Qualcomm）、輝達（Nvidia）、超微（AMD）甚至英特爾（Intel）等大企業。

多年來，台積電建立起一個由諸多夥伴組成、令人驚嘆的生態系統，這些合作夥伴與台積電分享智慧財產權以打造專用晶片，同時美國應用材料公司（Applied Materials）和荷蘭艾司摩爾（ASML）等半導體製造設備大廠，也樂於向台積電出售最好的晶片製造設備，讓台積電得以處於材料科學和微影技術的最尖端。

台積電是蘋果的主要晶片供應商，在iPhone和iPad等產品快速迭代下，整個台積電生態系統愈來愈好、愈來愈快，成本不斷下降，價值不斷上升，可以加入並從中受益的人也愈來愈多。

佛里曼說，就晶片產業而言，當今所有最先進的技術都非常複雜，不可能有誰在各方面都是佼佼者，因此必須擁有許多值得信賴的夥伴。

他還說，就算中國想透過攻台奪取台積電也是徒勞無功，因為台積電用來製造晶片的許多關鍵設備和化學材料來自美國和歐盟，台積電一旦落入中國之手，美歐將立即切斷這些來源。

文章最後指出，沒有值得信賴的合作夥伴，就無法製造現今世上最好的晶片，而習近平的種種霸凌手段，從澳洲到台灣再到馬雲，都無異於趕走合作夥伴。正如一名美國晶片商高階主管所說，「中國人雖能複製和模仿」，但始終無法創造出像台積電那樣的生態系統，正是「因為不得各界信任」。