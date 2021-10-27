在美中積極安排首度「拜習視訊峰會」之際，美國總統拜登連續對台灣安全議題發表談話，彰顯美國捍衛台灣的承諾，但每次總統講話，白宮必須處理善後，釐清美國政策沒有改變，無形中損耗了拜登及美國的威信，無法發揮威懾中共的效應，更說明了台灣本身政治決心及國防力量才是安全之所繫，但台灣的現況令美方感到憂慮。

熟悉美國政府運作人士了解，任何總統不可能在CNN主辦的「市民大會」或答覆媒體詢問時，做出如中共攻擊台灣、美國將會協防的重大「政策宣示」。台灣片面臆測拜登的意向，並選擇性擴張解讀拜登個人將更傾向「戰略清晰」，都是高風險、不負責任的政治動作。

就在各界關注拜登支持台灣的談話之際，《華爾街日報》報導，只有少數美國軍事計畫者與政府官員認為台灣軍隊能成功對抗中共，他們尤其關切台灣的四個月軍事訓練役及後備軍人準備不足、士氣低落，以及台灣社會普遍存在的偏安心態。《華爾街日報》具有全球性影響力，相關報導間接傳達了美方對台灣軍事準備度及防衛決心的憂慮及不滿。

國防外交刊物《國家利益》的「如同阿富汗，為台灣而戰難以致勝」專文更毫不保留指出，台灣領袖對自己的防衛缺乏承諾，導致台灣軍隊充斥管理不當及無能的現象，如美國錯誤跳進如同越南、阿富汗的內戰，面對的是擁有核子武器及充分準備的對手，後果將比其他兩個災難性衝突更為嚴重。

民進黨政府堅持「聯美抗中」策略，以為在美國保護傘下，「中共不會武力犯台灣，美國會出兵馳援」；而在內部則無視兩岸軍力嚴重失衡的事實，無限上綱操作「抗中保台」。5年多來，即使美國力挺，只見兩岸敵意上升，台灣安全環境持續惡化，再面對美中關係正處於可能逐漸改善的拐點，民進黨已經難以掩飾對外政策的失能。

考慮大陸內部及國際因素，以及武力犯台的潛在風險與成本，各方普遍研判，中共至少在短期內不會對台灣採取軍事行動，如習近平在「辛亥革命110周年」講話中就強調堅持「和平統一、一國兩制」，推動兩岸關係和平發展。但他同時誓言一定實現「祖國完全統一的歷史性任務」，以及強烈抨擊「台獨」分裂是統一的最大障礙。

中共雖未放棄武統，和平統一台灣仍是中共的終極目標，目前加強台灣的軍力展現與威嚇，首要目標是在防止台獨，也是警告美國不要超越紅線，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

在目前美中台三邊關係架構下，雖然美中因台灣問題發生戰爭的可能性很低，但只要中共不放棄統一目標，台海軍事對峙持續升高，軍備競賽也難以避免，雙方因意外或誤判導致的衝突機率隨之上升，許多學者主張，即使美國調整以戰略清晰取代戰略模糊，仍不足以遏止中共爭取印太地區的霸權，反而會由於改變現狀，增加軍事衝突的機率，因此，美方當前優先要務應是管控風險，防止意外發生，建立危機處理機制。

美國國防部長奧斯汀並未隨拜登起舞，他冷靜表示，美國將繼續協助台灣取得自衛所需的軍力，「我對台灣不做任何假設」，堅持戰略模糊原則。民進黨政府更應深刻理解，拜登的即興式口頭承諾，或是美方「堅若磐石」的抽象支持都不足以保護台灣的安全，真正關鍵在台灣自我防衛的決心與能力，及有效處理兩岸關係。（作者為資深媒體人）