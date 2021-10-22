第12輪疫苗第1階開始施打，台北市花博公園大型接種站22日施打量能全開，預計接種AZ疫苗1萬998人及2698人的莫德納苗。現場人員井然有序並迅速的消化接種人群，不復日前亂象。因應三種疫苗同時開打，北市分流BNT在醫院打、莫德納在診所、AZ在花博接種站。另外，為了降載，花博增加夜間3小時施打時段，讓上班族有選擇。
此階段的施打，也是國內史上最大規模接種方案，因應疫苗接種量能，台北市增加5個接種站，在新增的中正紀念堂接種站，工作人員緊鑼密鼓準備，讓疫苗可以順利供民眾施打。
第12輪疫苗第1階開始施打，台北市花博公園大型接種站22日施打量能全開，預計接種AZ疫苗1萬998人及2698人的莫德納苗。現場人員井然有序並迅速的消化接種人群，不復日前亂象。因應三種疫苗同時開打，北市分流BNT在醫院打、莫德納在診所、AZ在花博接種站。另外，為了降載，花博增加夜間3小時施打時段，讓上班族有選擇。
此階段的施打，也是國內史上最大規模接種方案，因應疫苗接種量能，台北市增加5個接種站，在新增的中正紀念堂接種站，工作人員緊鑼密鼓準備，讓疫苗可以順利供民眾施打。
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