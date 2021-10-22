花博疫苗接種站增加夜間施打時段，夜幕低垂時分，大批民眾在場外等候。（姚志平攝）

第12輪疫苗第1階段22日起施打，也是國內史上最大規模接種方案，因應疫苗接種量能，台北市增加5個接種站，在新增的中正紀念堂接種站，工作人員緊鑼密鼓準備，讓疫苗可以順利供民眾施打。（趙雙傑攝）

22日施打量能近乎全開，預計接種AZ疫苗1萬998人，有民眾在接種疫苗時露出不適神情。（杜宜諳攝）

花博公園大型接種站22日施打莫德納及AZ疫苗，現場人員井然有序並迅速的消化接種人群。（杜宜諳攝）

花博公園大型接種站施打量能近乎全開，預計接種AZ疫苗1萬998人及2698人的莫德納苗。（杜宜諳攝）

花博公園大型接種站施打量能近乎全開，預計接種AZ疫苗1萬998人及2698人的莫德納苗。（杜宜諳攝）

在台北市成德市場內的注射站，聯醫忠孝院區醫護人員為民眾施打BNT疫苗，由於分流得宜。（范揚光攝）

在台北市成德市場內的注射站，聯醫忠孝院區醫護人員為民眾施打BNT疫苗，扎針前護理人員再次確認疫苗種類。（范揚光攝）

3款疫苗同步開打，在台北市成德市場內的注射站，聯醫忠孝院區醫護人員為民眾施打BNT疫苗，由於分流得宜。（范揚光攝）

第12輪疫苗第1階3款疫苗同步開打，在開業診所內，醫護人員為民眾施打莫德納疫苗。（范揚光攝）

第12輪疫苗第1階開始施打，台北市花博公園大型接種站22日施打量能全開，預計接種AZ疫苗1萬998人及2698人的莫德納苗。現場人員井然有序並迅速的消化接種人群，不復日前亂象。因應三種疫苗同時開打，北市分流BNT在醫院打、莫德納在診所、AZ在花博接種站。另外，為了降載，花博增加夜間3小時施打時段，讓上班族有選擇。

此階段的施打，也是國內史上最大規模接種方案，因應疫苗接種量能，台北市增加5個接種站，在新增的中正紀念堂接種站，工作人員緊鑼密鼓準備，讓疫苗可以順利供民眾施打。