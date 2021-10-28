第12期疫苗第二階段接種第一天，北市副市長蔡炳坤今前往花博大型接種站視察。他表示，現在疫苗打到一個階段，預約率開始降低，因此，北市將增加近便性，規畫增設中型接種站，或是進到社區，促進65歲以上長者施打率。據了解，北市也將規畫「行動接種巴士」前進社區。

蔡炳坤表示，今天為中央預約系統第12期第二階段接種第一天，今天是花博同時有兩種疫苗接種，AZ第二劑6000多人、BNT第一劑6000多人，加起來1.3萬人。

今日花博接種疫苗，施打線並未全面開啟。（楊亞璇攝）

他補充，目前北市開出的量能還剩7.1萬，中央26日繼續追加BNT、AZ，昨晚又加開BNT、AZ，盡量補足量能缺額。

北市副市長蔡炳坤前往花博視察疫苗施打情形。（楊亞璇攝）

今日花博施打線並未全面開啟，被問及現在打氣不如以往？蔡炳坤表示，預約來接種的比率非常高，從10月1日以來，莫德納第二劑到達率97％、AZ 95％、BNT 93％，只要有預約，來接種比例比較高，最重要是前面那一段，有多少人預約，比例就比較低。

蔡炳坤也說，花博從7月14開始打到現在，100天接種25萬人左右。13期還沒開始規畫，有在規畫更近便的方式，增設其他點，包含進到社區，花博可以調整降載，讓醫院、診所滿載，醫院也在思考院外的點，現在正在找活動中心。

對於中型接種站的規畫，蔡炳坤說明，會從各區人口數及醫療院所比率來計算，有需要的優先來做，類似找禮堂、活動中心的場所。

蔡炳坤認為，現在已打到一個階段，預約率開始降低，12期第一階段北市被講說量太少，最後來有剩下，現在要把這些人找進來。

他透露，會跟里長討論更近便的方式協助施打，也可能在里辦公室的方式，尤其關注65歲以上長者，為65歲以上未接種長者服務，對於中年、青年，也許在捷運站施打，他認為打到後來就要多宣傳。

北市日前針對國外入境民眾，規畫「行動篩檢巴士」，把PCR設備搬到公車上，讓民眾免去醫院做PCR，成為北市的防疫機動巴士。據了解，北市將延伸此概念，規畫「行動接種巴士」，讓巴士前進社區為民眾打疫苗。

此外，有第一線醫師姜冠宇質疑，接種站一片冷清，有被耍的感覺。蔡炳坤回應，這兩個周因應人數比較多，讓民眾提早於7點45進場，接下來加強版近變性，花博接種量能量下降，盤點各區較需要的地方，增加中型接種點，因應中央需要人數調配。

蔡說，目前為止每天按照需求人數多寡調配，今天接種1.3萬人，醫事人員60位，加場內場外協助人員共130位。