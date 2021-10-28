台中市衛生局28日公布，新增疑接種新冠疫苗死亡1案，76歲女性，有高血壓、糖尿病及末期腎病等慢性病史，長期洗腎，6月17日接種第1劑AZ疫苗，因腳踝疼痛多日，9月21日住院治療，10月12日死亡，初步診斷死因為上腸繫膜靜脈梗塞。

台中市衛生局指出，全市疫苗接種情形，截至28日上午8點為止，施打第1劑接種人數為203萬2605人，全人口涵蓋率為72.17％，完成第2劑接種人數為85萬2264人，第2劑涵蓋率為30.26％，總計接種人次為288萬4869人次，劑次人口比102.37。

衛生局表示，全市因疫苗不良反應通報數統計，目前AZ疫苗通報數計725案，含住院中24案及死亡107案；莫德納疫苗通報數計177案，含住院中18案及死亡24案；高端疫苗通報數計48案，含住院中2案及死亡3案；BNT疫苗通報數計175案，含住院中6案及死亡2案。