中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，一名孕婦分別在7月和8月接種過兩劑莫德納疫苗，個案身體沒有特別不舒服，且產檢結果也都很正常，但10月6日破水至醫院生產，孩子出生以後卻發現有凝血功能異常的狀況，隔天下午就死亡，死因為急性肺出血、瀰漫性的血管內凝血。

莫德納死亡個案中，有0-7歲之間的案例，5莊人祥表示，媽媽在7月19日接種第一劑莫德納，當時有出現手臂痠痛的症狀，後在8月13日接種第二劑以後則沒有不舒服的反應，且懷孕期間產檢都正常，直到10月6日凌晨破水去醫院待產，整體應該都還在可接受範圍。

莊人祥指出，10月6日孩子出生以後出現凝血功能異常，10月7日下午新生兒就死亡，死因是急性肺出血、瀰漫性的血管內凝血，個案死亡的部分是指胎兒，而不是媽媽本人，指揮中心也將會協助媽媽申請疫苗接種受害救濟。

根據指揮中心統計，台灣昨天共接種26萬8121劑新冠疫苗，新增105件不良事件通報，其中有9例接種疫苗後死亡的案例，其中有4人打過AZ疫苗、5人接種過莫德納疫苗。其中打過AZ後死亡的個案年齡介於41歲至69歲，是接種疫苗後2日至101日間發生；接種過莫德納後死亡的案例，年齡則介於0歲至77歲之間，為接種疫苗4日至55日間發生。