嘉義市議長莊豐安要求市府建設處馬上對這棟公有大樓裝設安全防護網。（廖素慧攝）

嘉義市西區一棟公有綜合大樓1個月內發生兩墜樓死亡事件，市議員黃思婷今天質詢督促市政府加強這棟大樓的管理及安全防護措施，市府建設處長田長沛表示，會努力改善；議長莊豐安則要求馬上處理。

據了解，10月18日上午年約30歲的劉姓女子從西區這棟公有綜合大樓7樓墜落到1樓的北側防火巷，當場死亡；11月7日晚上58歲鄭姓女子從這棟大樓9樓墜落到1樓北側防火巷，傷重送醫不治。

黃思婷指出，這棟公有一個月內發生2件墜樓事件，整棟加地下停車場共9層樓，有辦公室、補習班、商店，由於是開放式大樓，任何人可以自由進出，從一樓搭電梯到各樓層，警衛室配置在地下室也難管理。

黃思婷指出，市府編預算要改善東市場的安全，這棟西區公有大樓的安全市府也要有積極作為，如請警衛加強巡邏、在防火巷增設安全防護網等，市府應與該大樓使用單位共商研議採取安全措施。

田長沛表示，會努力改善，明年編預算加強安全措施。但議長莊豐安隨即說，安全網應該快一點做，不要等到明年，最好馬上去現場考察，馬上就做。

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