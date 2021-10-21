FUSO商用車總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司（DTAT）」攜手交通部「交通安全月」，特別針對兒童用路安全推出「FUSO志童道合，共轉未來 兒童交通安全宣導」體驗活動，活動將於23日在華山1914文創產業園區－華山劇場登場，凡完成活動，即可獲得結訓證書及精美禮品乙份。DTAT力邀家長與小朋友攜手童行，透過寓教於樂的方式，在遊戲中加深小朋友對大型車的潛在危險認知及提升用路安全，凡欲參加者，即日起請至台灣戴姆勒亞洲商車官方Facebook或活動官網報名，場次名額有限，額滿為止。

馬路如虎口，為強化兒童正確交通安全觀念，台灣戴姆勒亞洲商車以「親身體驗」為主軸，為國小學童量身打造大型車安全體驗活動，和車子的趣味活動。在活動中，透過輕鬆互動與有獎徵答，加強孩童對大型車的防範意識，並讓小朋友有近距離與大型車接觸的機會，當上小小駕駛模擬開車情境，從行車角度認識大型車的視線死角位置，以及內輪差的危險性，深入體會與大型車保持「安全距離」的重要性。除此之外，現場亦安排FUSO CARES行動餐車，讓小朋友們穿上料理服，化身為小小行動餐車老闆，進行童趣甜點DIY，盡情發揮想像力，讓小朋友開心學習之餘，也能獲得精美參加禮。