中央曝北市接種量能墊底 蔡炳坤痛心控「不公平」：不要為達成某人目標辛苦基層

台灣展開史上最複雜第12輪疫苗接種，又讓台北市和中央隔空交火，中央昨公開6都疫苗施打量能，北市量能僅4成多，慘居未位。台北市副市長蔡炳坤20日怒嗆，中央的需求數字至今還在變化，不去解決需求和實際預約數的落差，卻又將數字披露出來為難北市，讓醫療院所受到委屈，這不是好的態度，還稱不要為了某人的理想和目標，弄得基層這麼辛苦。

中央昨日罕見公布縣市疫苗開出量能，目前各縣市都可開設約8成接種量能，其中北市AZ疫苗僅約49％、BNT更是不到4成，皆為6都最低，讓外界質疑，中央是否刻意公布數據來打臉北市。

對此，蔡炳坤上午主持疫苗爭議記者會時批評，中央第1階段需求拉到41萬、第2階段卻僅18萬，但北市每日接種量是4萬，不可能這周拉到2倍，下周又降到很低，對醫療院所不公平，他要告訴台北市民，第1階段沒預約到別擔心，第2階段3種疫苗絕對都夠、還會剩下，屆時還要回頭跟開出量能的醫療院所說抱歉。

蔡感嘆，接種疫苗其實是中央和地方要合作，很多事情要互相理解，昨天中央公布的6都第12期第1階段AZ、BNT接種數據，「會傷害台北市多少醫療院所、護理人員的心」，他們每天努力接種，已經很辛苦，還要受到這種不公平、不正確的對待，我們心裡真的很痛。

蔡直言，中央的需求數字至今還在變化，沒解決需求和實際預約數的落差，卻又將數字披露出來為難北市，讓醫療院所受到委屈，這不是好的態度，理應將疫苗打好打穩才最重要。他還意有所指的說，不要為了某個人的理想和目標，結果弄得基層這麼辛苦，也重申「醫護人力不要壓榨，醫療品質不能犧牲」，希望未來大家都能互相理解。