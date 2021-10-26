台北、基隆兩市長近日因基隆捷運問題互槓，新北市長侯友宜今天受訪表示，汐東線已報交通部，盼儘速核定動工，基隆捷運路線這部分要做好說明與討論，每個人都希望基隆、台北與新北共好，大家良性溝通，共同合作把基隆捷運與等了20多年的汐東線動工興建，讓大台北都有很好的生活環境。

至於未來汐東線與基隆捷運一起動工，可能對汐止交通造成嚴重衝擊，侯友宜說，兩條捷運興建汐止交通一定會面臨很大挑戰，但現階段要趕快做，不能延宕拖延，汐止的雙捷運非常重要，承擔面對，並做好交通維護管理，讓汐止居民不要受到太大衝擊。