行政院環保署今日下午針對協和發電廠改建計畫舉行環評會議，基隆地方民代、環保團體前往抗議。基隆市長參選人謝國樑表示，填海造地對海洋生態造成衝擊，呼籲環評委員重視基隆在地聲音，兼顧海洋保育，不要草率決定。

謝國樑說，台電計畫要填海造地興建第四接收站，衝擊外木山漁港旁的海域，扼殺珊瑚與海洋生態，連帶影響外木山漁港的漁獲，形成雙輸局面。他提及，能源發展與環境保育一直是相互衝突的課題，不論是《環境基本法》、《海岸管理法》，都強調環境優先，與他長年支持海洋保育的理念不謀而合，希望留給下一代美好的生活環境及生態資源，讓基隆是一個宜居的海洋城市。

謝國樑指出，協和電廠四接站的爭議讓他想起多年前的深澳卸煤碼頭抗爭事件，當年他是立委，與幾位基隆市議員一起在立法院外抗爭，雖然他是執政黨立委，但愛護海洋、守護海洋的立場絕不妥協，不惜槓上經濟部，甚至還跟同黨立委告上法院。

謝國樑說，當時大家同心協力擋住深澳卸煤碼頭，守住番仔澳灣，才有現在市民與觀光客都愛去的潮境公園，他認為，協和電廠落腳基隆外木山漁港旁已44年，附近居民承受多年空氣汙染，好不容易協和電廠在2024年即將除役，沒想到台電計畫將現有的燃油機組轉型成天然氣機組，未經基隆人同意，逕自決定要填海造地興建第四接收站，不僅衝擊外木山漁港旁海域，扼殺珊瑚與海洋生態，也連帶影響外木山漁港的漁獲。

「這片海洋不只屬於基隆人，也屬於台灣所有人。」謝國樑強調，他支持能源轉型，必須兼顧穩定供電與大幅降低空氣汙染，但台電計畫填海造陸18.6公頃，將嚴重破壞海洋生態，他希望環評委員能多聽進基隆在地人的聲音，多為海洋保育盡一份心力。