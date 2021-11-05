根據「寵物登記資訊網」資料統計截至今年10月，台中市寵物登記高達2萬6243隻是六都登記數最高。市議員江肇國等今天質詢說，動物收容環境及空間務必符合中央的法令，不要讓動物友善城市淪為口號。動保處強調，園區設計、建築及營運等依規定設計連年獲得相關獎項，深獲外界肯定。

江肇國指出，后里動物之家犬舍／貓舍每籠的面積為4.5平方公尺，並不符合「動物收容所設置組織準則」所規範的5平方公尺，甚至還規畫一籠要收容2隻；連現在正在改建的基隆動物銀行都已經規畫設計每籠面積要擴大為7.5平方公尺，顯見動保處在設計與規畫動物收容環境仍要思考。

江肇國表示，雖市府已逐漸改善動物之家給民眾感受與意義，不論后里或南屯都離民眾太遙遠。除了42處認養小站及54家動物醫院，動保處也應思考擴大認養站點再透過各種活動結合、認養後疫苗經費補助，確實登錄待認養動物資料增加民眾與毛孩媒合。

江肇國說，台北跟桃園都有推行「動物保險」來提高民眾認養意願。會進入動物之家的毛孩多半無法確定年齡，且身體狀況難掌握，民眾擔憂領養後需要支付大筆醫療費用；中市應加緊腳步規畫認領養毛孩有出所後的「動物保險」，以提高認養率，打造台中成為真正的動物友善城市。

動保處指出，動物之家兩園區收容量各為犬隻400頭、貓隻100頭，在養量約為7至8成並無超收現象，台中市持續推廣零撲殺政策，媒合宣傳則利用網路行銷，用溫馨網美照增加吸睛度提高分享轉傳曝光率，有助增加民眾認養互動的意願，認領養率自去年45％提升至今年9月74％。

動保處強調，犬隻籠舍收容空間設計，除有內、外籠舍規畫讓犬隻休息不被過度干擾外，還有兩籠走道互動空間能讓犬隻自由選擇；另園區更規畫多處運動場，可讓犬隻進行遛放，另有專屬動物用緩坡道等。預計明年試辦動物之家高齡犬認養後保險計畫，提供高齡犬貓認養後持續服務機制，期許提供老有所養、殘有所終友善動物環境。