台北市立聯合醫院爆採購弊案疑雲，北市議員王浩於11日市政總質詢質疑，聯醫在藥品採購時規避公開招標程序，採用10萬以下的小額採購，遭台北市審計處抓包後，便用緊急採購名義採購，砲轟聯醫藏污納垢。對此，台北市長柯文哲回應，聯醫與衛生局要負起督導的責任，他回去都會辦。

王浩批評，聯醫與國科生技於2019年2月簽訂買賣契約，到了當年11月廠商來函稱公司因廠房改建無法供貨，難道廠商就一個廠房？且不管任何理由違約，都應沒收保證金，柯回，要看合約怎麼寫。

王浩表示，審計處審查意見也指出，合約到了不但沒有查察供貨是否符合合約採購精神，竟直接將已供貨的貨款及履保發還，令廠商就此脫鉤，「聯合醫院有政風室？有會計室？有功能嗎？」

面對廠商不供貨狀況，王浩質疑，聯合醫院再找2家廠商替代供貨，本應透過公開招標，但聯醫未依政府採購法規定與替代廠商簽訂契約。反而改用10萬以下的小額採購，時間長達4個月，後來因小額採購的金額超過原預算金額，再被審計處抓包。

王浩指出，小額採購被抓到後，聯醫又以緊急採購名義辦理採購，緊急採購的藥竟包含萬零膏貼布、龜鹿丸、杞菊地黃丸，質疑這三種藥需要用緊急採購嗎？柯文哲也傻眼說「這三種藥要1千多萬喔」。

柯文哲坦言，精實管理未做好，聯醫與衛生局要負起督導的責任，被抓到就要出來解釋為什麼，被發現哪個地方做不好，回去都會辦，認真、把不好的地方改掉是一個文化，負責業務的人發現問題就要改進，勿淪為擺爛文化。