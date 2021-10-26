國民黨支持度遭民眾黨超車 江啟臣：任何人帶領黨都要小心警惕

台灣民意基金會26日指出，目前有2成7選民支持民進黨，接續為台灣民眾黨18％、國民黨16％，也是民眾黨首次在支持度上超越國民黨。民眾黨主席、台北市長柯文哲和前國民黨主席、現任台中立委江啟臣也恰好在今日出席同場活動，被問及此事時柯僅說「唉唷，每天事情一大堆」，江則淡定表示民調起起伏伏，呼籲藍營要隨時注意民意動向。

北市府上午舉辦「原味和平．梨山蜜蘋果」行銷推廣活動，現場邀來北市副市長蔡炳坤和台中市和平區長吳萬福，及國民黨台中立委江啟臣站台。據悉，有幕僚認為若柯參與此場活動將帶動推銷力度，因此臨時安排出席，卻恰好促成「柯江同台」，2人在合照時也有說有笑，氣氛並不緊張。

北市府上午舉辦「原味和平．梨山蜜蘋果」行銷推廣活動，意外促成台北市長柯文哲、前國民黨主席、現任台中立委江啟臣同台。（黃婉婷攝）

有媒體詢問江啟臣，會不會覺得柯文哲是特地從市長是下樓與他同台。他先是笑了一下，表示「這我不知道，應該是蜜蘋果很好吃吧！」隨後大推自家選區的農產，大讚和平區蘋果真的很好吃，相信柯也是想幫忙推銷，讓和平區農產能得到台北市民的喜歡。

至於怎麼看黨主席一換民調就被超車，江啟臣則說，民調起起伏伏，難免上上下下，不管任何人帶領黨都要小心警惕，畢竟政黨競爭不進則退，大家都在爭取民眾支持，國民黨作為在野黨必須以民為本，隨時注意民意動向，相信往這方向努力定能獲得民眾支持。

相較起江啟臣淡定受訪、對黨喊話，柯文哲對此則不願多說，僅皺眉表示「哎呦，我跟你講吼，每天事情一大堆。」