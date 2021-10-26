台北市長柯文哲近期為基隆捷運「騙局」一說，與基隆市長林右昌頻頻隔空駁火，北市議員許淑華26日怒嗆，柯用政治手段，抹煞所有人努力，阻擋基隆37萬人殷殷期盼20年的發展機會，柯當初還胡扯基捷要花580億元，現在交通部說425億元，柯市府還喊不夠、蓋不成，這才是騙局。捷運工程局回應，會與大家一起努力克服。

柯文哲9月間接受媒體專訪指出，基隆輕軌從81億元暴增成基隆捷運580億元，是他與民進黨分手的主因。許淑華質詢，交通部有說過580億元的數字嗎？柯有跟捷運局討論過嗎？捷運局居然還幫柯擦脂抹粉，說是辦理捷運萬大、中和、樹林線第2期13.3公里，採中運量系統，並由政院核定550億元財務計畫的經驗，來推估580億元。

捷運局長張澤雄坦言，交通部目前沒出現580億元數字，不清楚，捷運局只是提供經驗。

許淑華再批，去年10月13日北北基、交通部的「四長會議」，柯也有出席，現在只是路線微調，怎會叫「騙局」？有說不蓋了嗎？柯居然還說425億元蓋不成，如今只是初期規畫，可能10年後才完成，憑什麼現在就說原物價的因素而蓋不成？當初北捷文湖線從328億元一下暴增到630億元，議會難道沒支持嗎？蓋大眾運具本就有很多變動性。

「還是捷運南北環狀線、萬大線增加預算，議會就不用支持嗎？」許淑華表示，交通部還提到，基捷單價僅是環狀線的2分之1，每公里的高架成本，低於環狀線，基隆37萬人口中，有4成的人每天到到北市上班，基隆期盼了20多年，結果柯在亂搞，憑什麼擋？柯別再用錯誤數據混淆是非，阻擋基隆發展、汙名化基捷，收回騙局這句話。

張澤雄回應，因基捷路線改變，原本是走台鐵路權，現在要走市區道路，從八堵到樟樹灣的路線也要改變，變成立體高架型式，不走台鐵，跟當時的共識不一樣，北市是以營建物價的上漲指數來推估不夠，至於八堵到基隆段，還是要大家一起努力、整合檢討，看怎樣克服困難。