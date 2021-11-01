備戰年底4大公投，國民黨發起夜宿凱道49天活動，不過活動才剛開始，網路上就開始出現現場冷清、沒人等相關文章及照片。對此，國民黨台北市議員羅智強、文傳會前副主委鄭照新、國民黨副發言人楊植斗都紛紛出面反擊。

基進黨新聞部副主任陳子瑜昨日在臉書PO出一張凱道白天現場照片，表示國民黨宣布要夜宿，但過了一夜，「好像有些人像是春泥一樣了無痕了」。羅智強隨即透過臉書反擊，「就說是『夜宿』了，是不識字？還是『萊汁火腿』吃多了？」

基進黨新聞部副主任陳子瑜PO凱道現場照片，指出過了一夜「好像有些人像是春泥一樣了無痕了」。（圖／摘自陳子瑜臉書）

楊植斗則在臉書直言，「笑死人的基進黨，難怪陳柏惟被罷免」，對於基進黨質疑夜宿活動白天看不到人，他一頭霧水，質疑「莫非是白天不懂夜的黑？」他強調，羅智強是個說到做到的人，既然承諾了，就一定會睡滿49天，且白天本來就有議會公事及選民服務要忙，不會待在凱道，難道基進黨白天都沒事做？

他並酸說，公投不分藍綠白黃紅，基進黨如果想要長期在凱道抗爭，也歡迎申請路權，試著從早待到晚，反正陳柏惟最近失業沒事做，看你們能撐幾天？

豈料，陳子瑜昨晚又貼出一張凱道照片，指現場冷冷清清。國民黨文傳會前副主委鄭照新今（1）日上午在臉書指出，「看到什麼凱道人少的報導覺得好笑」，活動結束後才來拍照說「都沒人」，不是裝瞎就是狀況外，這讓他想起陳柏惟罷免案前一晚，親執政黨系統一樣在吹「刪Q晚會小貓兩三隻」的風，結果民意狠狠打臉這些囂張慣了的嘴臉。

鄭照新也解釋，夜宿活動第二天開始，本來就因路權連續性等因素進行三人輪班，並喊話「就算只有一個人，他背後站的，也是過半民意，大家1218走著瞧」。